桃園市消防局第三大隊新坡分隊在崙坪埤塘辦理水域救援訓練。圖：新坡分隊提供

為強化消防及義勇消防人員水域救援應變能力，桃園市消防局第三大隊新坡分隊於今(13)日在崙坪埤塘辦理水域救援訓練，透過實地訓練及情境模擬，提升救援人員面對水域事故的應變能力及團隊執勤默契。

透過實地訓練及情境模擬，提升救援人員面對水域事故的應變能力及團隊執勤默契。圖：新坡分隊提供

此次訓練安排人員實際下水操作，並穿著激流救生衣進行橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等救援器材訓練，模擬民眾落水情境，從岸際救援、水上救援到人員分工進行實際演練，藉由反覆操作，熟悉救援流程及器材使用方式。

此次訓練安排人員實際下水操作，並穿著激流救生衣進行橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等救援器材訓練。圖：新坡分隊提供

新坡分隊長鄧力嘉表示，水域救援環境複雜且具有高度危險性，救援人員除須熟悉各項救援技能，更應重視自身安全及團隊合作。透過消防人員與義消共同訓練，可提前建立救援默契，提升災害發生時的整體救援效率。

第三大隊長吳家豪表示，定期訓練是提升基礎救災戰力的必要項目之一，期盼藉由此次水域訓練持續精進消防及義消人員救援技能，爭取事故黃金救援時間；同時提醒民眾從事水域活動應選擇安全水域，如若發現有人溺水應立即撥打119求援，切勿貿然下水救人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：模擬落水實戰！桃消新坡分隊直衝崙坪埤塘 攜手義消練兵