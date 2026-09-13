桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近。圖：讀者提供

桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦今(13)日上午趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近，身上又未攜帶金錢，家屬發現後心急如焚，趕緊向平鎮警分局求助。員警考量老婦年事已高且完全失智，恐因迷途、體力不支發生危險，立即載著家屬前往最後定位地點展開搜尋。所幸經員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。

所幸經平鎮派出所員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。圖：讀者提供

平鎮派出所提到，巡佐曹峻華及警員鄺鏡達，今日上午執行巡邏勤務時，接獲楊姓女子報案，表示其母親上午趁家人不注意時自行離開住處，由於老婦患有失智症，已無法清楚辨識方向及表達自身狀況，且身上沒有金錢，家屬遍尋不著，擔心發生意外，焦急向警方求助。

警方透過老婦身上的定位裝置掌握最後位置在中壢火車站一帶，立即駕駛巡邏車載著楊女前往搜尋。員警抵達後，在周邊道路及巷弄逐一巡查，經一番地毯式搜尋，最終在中壢區中山路75巷內順利找到老婦。老婦當時已相當疲憊，對於自己為何出現在中壢、如何搭車前往均無法清楚說明，所幸身體並無大礙。

家屬見到母親平安無事後如釋重負，頻頻向警方致謝。考量老婦年事已高、四肢無力，警方先將其帶回派出所休息並補充水分，隨後再協助將母女二人安全送返住處。

平鎮分局提醒，家中若有失智或易走失的高齡長者，可協助配戴定位裝置、愛心手鍊，並於隨身衣物放置聯絡資料，同時多加留意長者動向，若不慎走失，應立即撥打110或至鄰近派出所報案，把握黃金時間協尋。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬失智嬤搭公車迷途 平鎮警靠定位+地毯式搜尋化解驚魂