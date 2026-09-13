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國5宜蘭驚傳離奇車禍！轎車自撞副駕敞開 1小時後找到駕駛死橋下

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道五號清晨發生一起離奇死亡<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，一輛自小客車行經<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>蘇澳交流道出口匝道時突然發生<a href='/search/tagging/2/自撞' rel='自撞' data-rel='/2/209479' class='tag'><strong>自撞</strong></a>，警方到場尋查車內及現場空無一人，且副駕駛座車門大開；經過1小時後竟在高架匝道橋下十多公尺處發現駕駛，已經氣絕身亡。圖／國九大隊提供
國道五號清晨發生一起離奇死亡車禍，一輛自小客車行經宜蘭蘇澳交流道出口匝道時突然發生自撞，警方到場尋查車內及現場空無一人，且副駕駛座車門大開；經過1小時後竟在高架匝道橋下十多公尺處發現駕駛，已經氣絕身亡。圖／國九大隊提供

國道五號今天清晨發生一起離奇死亡車禍，一輛自小客車行經宜蘭蘇澳交流道出口匝道時突然發生自撞，國道警方獲報趕抵現場，尋查車內及現場空無一人，且副駕駛座車門大開；經過地毯式搜索，1小時後竟在高架匝道橋下十多公尺處發現49歲邱姓駕駛，倒臥地面已經氣絕身亡。

國道公路警察局第九大隊指出，今天清晨4時1分許接獲通報，指國5南下蘇澳交流道出口匝道內側發生小客車撞擊護欄事故，員警迅速馳援現場，發現肇事車輛左前車頭受損，但車內駕駛神祕失蹤，僅留下敞開的副駕駛車門，車內車底遍尋不著肇事者，氣氛詭譎。

警方為釐清駕駛去向，在周邊展開地毯式擴大搜尋，歷經一個多小時的抽絲剝繭與搜索，終於在上午6時36分於事故地點正下方、鄰近冬山鄉公所清潔隊的場地地面上，尋獲倒臥路邊的邱姓男子，經救護人員確認其已氣絕身亡，未送醫。

針對這起離奇墜落案件，警方初步勘驗現場後排除遭外力拋出車外的可能性，從車況與現場跡象研判，駕駛生前疑似曾自行打開副駕駛車門，但究竟因何故會從高架橋的匝道墜落至十多公尺下的地面？仍有待調查。

全案通報轄區羅東分局接手後續相驗與調查，警方也正積極調閱周邊相關監視器畫面，盼能拼湊出車禍發生的完整真相，釐清死者墜落前的最後行蹤、確切死因與意外發生的始末，給家屬一個交代。

國道五號清晨發生一起離奇死亡車禍，一輛自小客車行經宜蘭蘇澳交流道出口匝道時突然發生自撞，警方到場尋查車內及現場空無一人，且副駕駛座車門大開；經過1小時後竟在高架匝道橋下十多公尺處發現駕駛，已經氣絕身亡。圖／國九大隊提供
國道五號清晨發生一起離奇死亡車禍，一輛自小客車行經宜蘭蘇澳交流道出口匝道時突然發生自撞，警方到場尋查車內及現場空無一人，且副駕駛座車門大開；經過1小時後竟在高架匝道橋下十多公尺處發現駕駛，已經氣絕身亡。圖／國九大隊提供

宜蘭 車禍 自撞

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