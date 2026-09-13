影／南投駒盆山突落石...登山客遭砸頭暈到走不了 直升機救下山

一支三人登山隊挑戰攀登南投信義駒盆山，今晨行進期間突發落石，李姓隊員遭砸傷，雖然意識清楚，但因嚴重暈眩無法行走，只好對外求援，當地消防局獲報後，評估事故地點偏遠，立刻申請空勤支援，由直升機將李男載運下山送醫治療。

南投縣消防局指出，該支登山隊於昨天（12日）於信義東埔登山口入山，欲前往挑戰駒盆山，原定明天（14日）原路下山，不料突發意外，今晨3人行進時遭遇落石，48歲李姓隊員遭砸中頭部，所幸意識仍清楚，隊友也立刻為他包紮患部。

但李男遭砸傷後，感到嚴重暈眩無法行走，因此對外求援，消防局今天上午6時39分時獲報後，評估通報事故地點偏遠，就算步行快腿挺進恐仍需一天時間，考量救援時效，立即通報內政部空中勤務總隊申請直升機執行空中救援。

空勤總隊表示，今接獲南投縣消防局通知後，立刻派遣台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊UH 60M 黑鷹直升機，上午8時32分於台中機場起飛，約於上午9時抵達事故點，完成現場安全偵查後落地將傷患接載上機，再送抵竹山消訓中心。

消防局表示，該起山難救援在空勤總隊協助下，今天上午9時44分將李男送往竹山秀傳醫院治療，順利完成任務；也再次呼籲，山區環境易受天氣、地震等影響，部分邊坡不穩定，行經時務必先觀察有無落石，並快速通過，以維自身安全。

李姓登山客攀登南投信義駒盆山時遭落石砸傷，因嚴重暈眩無法行走求救，13日由直升機載下山送醫。圖／空勤總隊提供