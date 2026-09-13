影／南投信義鄉驹盆山李姓山友頭遭落石砸傷 空勤派直升機救援

桃園市4名消防員及1名警大消防系學生昨日休假前往新北市蝙蝠洞公園潛水，下水前準備裝備時，傳來附近有潛水學員上岸前失去意識，被帶上岸心肺功能已停止（OHCA）。5人立即前往現場協助急救，直到新北市的救護隊員趕來接手。學員送醫仍不治，但休假的隊員和警大生奮力救人的表現，讓在場民眾印象深刻。

2026-09-13 12:15