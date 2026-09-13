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影／南投信義鄉驹盆山李姓山友頭遭落石砸傷 空勤派直升機救援
南投縣信義鄉驹盆山一名李姓山友頭部遭落石砸傷、頭暈、意識清楚但無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，將人載上機回地面，再由救護車送醫。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉驹盆山李姓山友頭部遭落石砸傷、頭暈、意識清楚但無法行走，為爭取救援時效，申請空中救援。
派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛陶金鈺、副駕駛張志豪、機工長楊儒建，消防署特搜隊員詹天文、張英熙出勤；早上8時32分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，到達完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後，落地由特搜隊員陪同傷患登機，隨即起飛定向竹山消訓中心， 9時35分於竹山消訓中心落地，落地後將傷患交由救護車轉送醫院。
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