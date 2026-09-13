桃園消防隊員休假新北海岸遇潛水學員OHCA 5人幫忙急救

桃園市4名消防員及1名警大消防系學生昨日休假前往新北市蝙蝠洞公園潛水，下水前準備裝備時，傳來附近有潛水學員上岸前失去意識，被帶上岸心肺功能已停止（OHCA）。5人立即前往現場協助急救，直到新北市的救護隊員趕來接手。學員送醫仍不治，但休假的隊員和警大生奮力救人的表現，讓在場民眾印象深刻。

參與救援的隊員為桃園市復旦消防分隊羅昆泓、蘆竹分隊楊効儒、華勛分隊江孟燕、三搜分隊李孟儒及警大學生簡君諺。5人知道有潛水學員需要急救，隨即上前查看，確認患者失去意識且無正常呼吸後，迅速分工做心肺復甦（CPR）等緊急處置，爭取黃金搶救時間。隨後，新北市消防分隊抵達現場，5人與救護人員銜接，持續配合現場救護處置，

參與救援的消防隊員表示，當下知道有人需要急救，第一個念頭就是趕快協助，雖然沒穿制服，也不是在工作轄區，但救人沒分放假、轄區，挺身而出、全力以赴就對了，為患者爭取一線生機。不過救援最終未能挽回生命，深感遺憾。