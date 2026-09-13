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騎士輾過路上一支水管自摔受傷 中市警要查誰掉的「將開罰」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。警方上午表示，將對來往車輛清查，以了解水管是從哪一輛車上掉落，將對車主開罰。

警方說，許姓男子（26歲）昨天中午12時39分駕車行沿環河路一段往中投西路三段方向行駛，因輾到路面一支水管而跌倒，因而發生交通事故。

警方，詳細肇事因素將送交通警察大隊進行分析研判，亦將調閱路口監視器過濾來往車輛，如立即發現掉落物為駕駛人所掉落，將通知駕駛人到案說明。另也呼籲，為有效防制交通事故，請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落造成事故，影響用路人行車安全。

台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。圖／警方提供
台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。圖／警方提供

台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。圖／警方提供
台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。圖／警方提供

騎士 自摔 台中市

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