影／台中南屯車禍...肇事越南駕駛跟乘客都溜了 一人險被車撞還跳橋

台中市南屯區永春路與筏子東街，昨天下午發生一起車禍，有用路人拍到，車禍發生後，肇事車輛後座的乘客先跳車，徒步跑到對向車道後，險被撞飛，隨後還翻越護欄跳橋逃逸，肇事駕駛隨後也棄車逃離，警方查出，肇事駕駛是越南籍武姓男子，當晚酒測時無酒精濃度，逃逸乘客是其同鄉，將聯繫移民署查明乘客是否為失聯移工，或有其他違禁品。

台中市南屯區永春路與筏子東街昨天發生車禍，肇事的越南籍武姓男子，與其車內乘客先後逃逸，其中乘客逃逸時險被對向車輛撞上。圖／wu__gao提供

南屯區永春路與筏子東街在，12日下午4時15分，發生一起轎車擦撞事故，肇事武姓男子（31歲，越南籍）沿永春路內側車道變換車道時，與同向中間車道直行、彭姓女子（35歲）駕駛轎車碰撞。

車禍後武車內乘客先跳車，直接衝向對向車道，險遭來車撞飛，隨後翻越護欄跳橋逃逸，接著武男也離開現場，後方用路人以行車記錄器拍下過程，上網網路平台。

事故發生後，黎明派出所會同交通分隊到場處理，調閱監視器畫面釐清肇事經過，同時聯繫車主到案說明。

武男與車主在昨晚7時6分到分隊說明，經檢測，雙方駕駛都無酒精濃度，車輛也未查獲違禁品或可疑毒品跡證。

武男辯稱，因前一晚飲酒，擔心酒精代謝未盡導致酒測超標，才會在事故發生後先行離去。

因事故雙方駕駛均未受傷，警方後續將依違反道交條例第62條第1項「駕駛汽車肇事無人傷亡而逃逸」規定，對武男依法舉發處罰；至於跳橋逃逸的乘客身分，將聯繫移民署台中專勤隊後續查明。

台中市南屯區永春路與筏子東街昨天發生車禍，肇事的越南籍武姓男子，與其車內乘客先後逃逸，其中乘客逃逸時險被對向車輛撞上。圖／wu__gao提供