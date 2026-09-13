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桃園男穿刑警背心攜手銬上街 涉冒充公職人員送辦

中央社／ 桃園13日電

桃園市警察局桃園分局今天表示，埔子派出所員警昨天巡邏時，發現1名男子穿刑警背心、戴警用小便帽並攜帶手銬，經查證涉嫌冒充公職人員，帶返派出所調查後移請偵辦。

埔子派出所所長蔡東洲接受媒體聯訪表示，員警昨天上午7時許行經桃園區中埔六街時，發現48歲陳姓男子形跡可疑，員警上前盤查，陳男先自稱是調查局人員，後又改口稱外交人員；員警進一步查證後，確認陳男並非公務機關人員，當場將他帶返派出所。

桃園分局指出，陳男身穿刑警背心、頭戴警用小便帽並攜帶手銬，涉嫌冒充公職人員身分，警方依相關規定移請偵辦，後續將釐清陳男冒充公務人員動機及相關情形。

桃園分局呼籲，民眾切勿一時興起偽冒警察或其他公務機關人員身分，以免觸法；如遇可疑人士自稱警察執行職務，可撥打110查證，共同維護社會治安。

刑警 桃園 中埔

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