影／宜蘭機車未減速追撞停等紅燈貨車、車體撞爛解體 夫妻1死1傷

宜蘭員山鄉昨天傍晚發生一起嚴重車禍，一對58歲夫妻共乘重機行經深洲路口時，疑未減速直撞前方停等紅燈的自小貨車，強大撞擊力導致機車全毀、零件四散，黃姓男騎士當場無生命跡象，送醫不治，江姓妻子受重傷意識清楚。

宜蘭員山鄉發生機車未減速，追撞前方停等紅燈的小貨車，當場撞擊力道相當大，造成機車幾乎被撞爛、零件解體四散，騎乘機車的夫妻1死1傷。圖／民眾提供

警方調查，這起悲劇發生在12日下午4時許，地點位於員山鄉深洲路與惠深二路二段路口附近。當時58歲的黃姓男子與58歲的江姓妻子是羅東鎮人，騎乘大型重機車由員山鄉往三星鄉方向行駛。

根據附近目擊民眾指出，該輛重機在接近路口時「幾乎沒有踩煞車減速」，直接高速追撞前方正在減速停等紅燈的自小貨車，撞擊力道相當猛烈，黃姓騎士當場倒地、一動也不動。

車禍現場慘不忍睹，重機車頭嚴重扭曲變形，安全帽猛烈撞擊後脫落，機油置物箱因撞擊脫離，導致機油漏滿一地，車體零件碎裂四散。36歲的黃姓貨車駕駛當時正停等紅燈，突遭後方追撞驚魂未定。

警方獲報趕抵將重機夫妻檔送醫搶救，並對貨車駕駛實施吐氣酒測，雙方駕駛均無酒精反應，宜蘭警分局呼籲，駕駛車輛上路應隨時注意車前狀況、保持安全安全距離，隨時採取必要防範措施，以維護整體交通安全。目前詳細的肇事原因與責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

宜蘭員山鄉發生機車未減速，追撞前方停等紅燈的小貨車，當場撞擊力道相當大，造成機車幾乎被撞爛、零件解體四散，騎乘機車的夫妻1死1傷。圖／警方提供

宜蘭員山鄉發生機車未減速，追撞前方停等紅燈的小貨車，當場撞擊力道相當大，造成機車幾乎被撞爛、零件解體四散，騎乘機車的夫妻1死1傷。圖／警方提供