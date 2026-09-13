為強化徵信業者法治觀念及高風險委託辨識能力，刑事警察局已邀集經濟部、大陸委員會、警政署保防組及具代表性的徵信業者，辦理「115年全國徵信業者法治座談會」。圖：刑事局提供

針對近日社群平台影片關切境外勢力可能透過在地協力者，利用徵信業者蒐集特定人士個人資料、行蹤及人際網絡等情事，警政署表示，政府高度重視跨國（境）鎮壓及違法蒐集、利用個人資料所衍生的人身安全與國家安全風險；如發現具體不法事證，警察機關將依法蒐證，並報請檢察官指揮偵辦。為強化徵信業者法治觀念及高風險委託辨識能力，刑事警察局已邀集經濟部、大陸委員會、警政署保防組及具代表性的徵信業者，辦理「115年全國徵信業者法治座談會」，針對跨國（境）鎮壓犯罪態樣、境外勢力利用在地協力者的手法、個人資料保護，以及國家安全法、反滲透法等相關法制進行說明與討論。

警政署將持續與相關機關及徵信業界保持聯繫，推動法治宣導、風險辨識及通報合作機制。圖：刑事局提供

刑事局提到，會中並就「高風險委託之辨識、拒絕與通報」交換實務意見，提醒業者承接案件前，應查核委託人的真實身分、委託目的、付款來源、轉委託關係及資料最終用途。如遇委託人身分不明、報酬顯不相當、第三方付款、要求掌握特定人士長期動態、取得非公開資料、將資料傳送境外或事後刪除紀錄等情形，應提高警覺，並由公司主管進行複核。

警政署強調，徵信服務具有正常的商業需求，但任何調查行為仍須遵守法律規範，不得以受人委託為由，從事非法跟監、擅自裝設定位追蹤設備、偷拍、竊錄或違法蒐集、買賣及利用個人資料。業者如發現可疑或涉及不法的委託，應停止執行及資料交付，妥善保存契約、通訊、付款與電子紀錄，並向警察機關反映；如涉及急迫人身安全風險，應立即報警處理。

警政署將持續與相關機關及徵信業界保持聯繫，推動法治宣導、風險辨識及通報合作機制，在保障合法業者正常經營的同時，共同防止徵信專業遭犯罪集團或境外勢力利用，維護民眾隱私、人身安全及國家安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：防境外勢力買個資！警政署邀徵信社座談 違法跟監將法辦