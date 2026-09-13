桃園市交通警察大隊邀請「大桃園RV車隊」、「千輪重機隊」及「機車旅遊團」共20位車友，前往交通警察大隊科技執法中心參訪。圖：交大提供

為響應今(115)年9月「交通安全月」，推廣「停讓文化、機車安全」交通安全觀念，桃園市交通警察大隊昨(12)日上午邀請「大桃園RV車隊」、「千輪重機隊」及「機車旅遊團」共20位車友，前往交通警察大隊科技執法中心參訪，透過科技執法設備介紹、交通安全宣導及實務經驗交流，讓車友進一步瞭解科技如何協助警方維護道路交通秩序，並結合民間車隊力量，共同推廣安全、守法及相互尊重的用路文化。

透過科技執法設備介紹、交通安全宣導及實務經驗交流，讓車友進一步瞭解科技如何協助警方維護道路交通秩序。圖：交大提供

交大表示，道路交通安全不只是警察執法的工作，更需要每一位用路人共同參與。今年交通安全月以「停讓文化、機車安全」為宣導重點，汽、機車因車體大小、視野及操控特性不同，行駛道路時更應彼此尊重、相互禮讓，行經路口減速慢行，轉彎前確實使用方向燈，並注意周遭人車動態，避免因搶快、視線死角或一時疏忽而發生交通事故。

此次活動特別安排車友走進「科技執法中心」，由警方介紹桃園市科技執法相關設備、運作方式及交通管理應用，並透過實際案例說明常見交通違規態樣及可能衍生的事故風險，讓參訪車友更深入瞭解科技執法的目的並非單純取締違規，而是藉由科技輔助警力，針對高風險交通違規及事故熱點強化管理，進而降低事故發生風險、維護道路交通安全。

交大也藉由此次交流，針對汽車及大型重型機車不同的行車特性進行交通安全宣導。提醒汽車駕駛人行經路口應落實「慢、看、停」，轉彎時主動停讓行人，並注意周邊機車動向；機車及大型重型機車騎士則應遵守號誌、標誌及標線，避免搶快、任意變換車道，並與前車保持適當安全距離，以正確防禦駕駛觀念降低事故風險。

參與活動的大桃園RV車隊、千輪重機隊及機車旅遊團共20位車友，平時均有豐富道路駕駛經驗，此次透過科技執法中心參訪及面對面交流，不僅能從駕駛人的角度分享實際用路經驗，也能進一步瞭解警方交通執法及事故防制工作的考量。交大期盼藉由「車友影響車友」的力量，讓參與成員將正確交通安全觀念帶回車隊、家庭及生活圈，擴大交通安全宣導效益。

交大大隊長林東星表示，交通安全月不只是9月份的宣導活動，更希望將「安全」轉化為365天的用路習慣。未來也將持續結合機關、學校、企業及民間團體，透過交通安全教育、宣導、工程及執法等多元方式，建立更完善的道路安全防護網。

交大呼籲，不論駕駛汽車、大型重型機車、普通機車或步行使用道路，都應秉持「彼此尊重、相互禮讓」精神，多一分停讓、少一分搶快；科技執法是交通安全的助力，而每一位用路人的守法與禮讓，才是道路安全最重要的一環。警民攜手共同建立友善停讓文化，讓每一次出發，都能平安抵達。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園交大邀重機車友參訪科技執法中心 宣導安全停讓