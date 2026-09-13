桃園市消防局蘆竹分隊憑藉優異的院前救護品質及完善的消防醫療合作機制，從全國參與團隊中脫穎而出。圖：消防局提供

「2026第五屆台灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊金心獎」評選結果揭曉，桃園市消防局蘆竹分隊憑藉優異的院前救護品質及完善的消防醫療合作機制，從全國參與團隊中脫穎而出，榮獲本屆團隊獎，展現桃園消防持續精進院前心肌梗塞照護的成果。

蘆竹分隊此次獲得團隊獎，正是第一線救護人員落實院前辨識、即時傳輸及醫療合作的成果展現，也彰顯桃園消防持續提升到院前緊急救護品質的努力。圖：消防局提供

消防局表示，該局歷年來推動到院前12導程心電圖檢查及傳輸，救護人員於到院前施作12導程心電圖，並將資料即時傳送供判讀，透過消防與醫療人員的即時銜接，讓醫院得以提前掌握患者狀況並啟動後續治療準備，提升急性心肌梗塞患者到院前後的照護效率。

急性心肌梗塞搶救分秒必爭，第一線救護人員能否及早辨識、及時處置並與醫療端有效銜接，是爭取患者黃金救命時間的重要關鍵。圖：消防局提供

在整體救護制度推動下，桃園消防院前心電圖應用已累積具體成果。蘆竹分隊此次獲得團隊獎，正是第一線救護人員落實院前辨識、即時傳輸及醫療合作的成果展現，也彰顯桃園消防持續提升到院前緊急救護品質的努力。

消防局長龔永信表示，急性心肌梗塞搶救分秒必爭，第一線救護人員能否及早辨識、及時處置並與醫療端有效銜接，是爭取患者黃金救命時間的重要關鍵。此次蘆竹分隊榮獲「金心獎」，不僅是對第一線救護人員專業技能與辛勞付出的高度肯定，也印證桃園消防持續推動智慧緊急救護及強化消防、醫療合作的成果；期勉全體救護人員以此次獲獎為激勵，持續精進專業能力、落實救護流程，善用科技與醫療合作機制，將緊急救護持續向前延伸，為患者爭取每一分、每一秒的黃金救命時間，共同提升桃園到院前緊急救護品質，守護市民生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：院前心電圖搶命 桃消蘆竹分隊奪金心獎殊榮