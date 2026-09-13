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獨／高雄永安民宅火警火煙不大 64歲婦倒臥廚房遭嚴重燒傷送醫不治
高雄永安區一處透天民宅昨天傍晚突傳火警，消防出動11車23人搶救，抵達發現火煙不大，起火點疑在1樓後方，當時傳有人受困屋內，消防員邊拉水線灌救，邊派人進屋搜救，後發現許姓婦人倒臥廚房，全身遭嚴重燒傷，雖送醫急救仍宣告不治。
警消指出，這起火警發生在昨天傍晚5時27分許，當時位於永安區保安路130巷的某透天民宅突然冒煙起火，消防局獲報，出動11車23人到場搶救。
消防員抵達時，發現起火處在一樓後方廚房處，當時傳出有人似乎尚未逃出屋外，受困其中，鄰居在屋前駐足關切；消防員邊拉水線灌救，另一組人則進屋搜救，後發現64歲的許姓婦人倒臥在廚房。
許婦因身上多處燒燙傷，已呈現無呼吸、心跳的OHCA狀態，由救護車送往高雄秀傳醫院急救，但搶救一個多小時，仍因傷重宣告不治；詳細起火原因由火調科調查釐清。
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