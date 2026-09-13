快訊

打破美國數十年中立！川普喊樂見愛爾蘭統一 英國急回應了

Google Pixel Watch 5開箱！AI教練追蹤健康不孤單 運動太累、睡眠太少秒被關心

8月全球溫度16.96度創新高 粉專：超級聖嬰現象年底達高峰

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄永安民宅火警火煙不大 64歲婦倒臥廚房遭嚴重燒傷送醫不治

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄永安區一處透天民宅昨天傍晚突傳火警，消防出動11車23人搶救，抵達發現火煙不大，起火點疑在1樓後方，當時傳有人受困屋內，消防員邊拉水線灌救，邊派人進屋搜救，後發現許姓婦人倒臥廚房，全身遭嚴重燒傷，雖送醫急救仍宣告不治。

警消指出，這起火警發生在昨天傍晚5時27分許，當時位於永安區保安路130巷的某透天民宅突然冒煙起火，消防局獲報，出動11車23人到場搶救。

消防員抵達時，發現起火處在一樓後方廚房處，當時傳出有人似乎尚未逃出屋外，受困其中，鄰居在屋前駐足關切；消防員邊拉水線灌救，另一組人則進屋搜救，後發現64歲的許姓婦人倒臥在廚房。

許婦因身上多處燒燙傷，已呈現無呼吸、心跳的OHCA狀態，由救護車送往高雄秀傳醫院急救，但搶救一個多小時，仍因傷重宣告不治；詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市永安區一處透天民宅昨傍晚突傳火警，屋內許姓婦人倒臥1樓後方廚房處因燒傷嚴重，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市永安區一處透天民宅昨傍晚突傳火警，屋內許姓婦人倒臥1樓後方廚房處因燒傷嚴重，經送醫不治。記者石秀華／翻攝

高市永安區一處透天民宅昨傍晚突傳火警，屋內許姓婦人倒臥1樓後方廚房處因燒傷嚴重，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市永安區一處透天民宅昨傍晚突傳火警，屋內許姓婦人倒臥1樓後方廚房處因燒傷嚴重，經送醫不治。記者石秀華／翻攝

消防員 廚房 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

志航基地地下油庫火警！1工人嚴重燒傷急送醫 陸勤部回應

屏東東港鎮海公園兩男童溺水 一人無生命跡象送醫急救

里鄰滅火器該由消防局主政？專家：民眾正確操作、位置設對才是關鍵

相關新聞

45至64歲因債輕生 風險最高

自殺位居我國去年十大死因第十位，人數達三九五一人。衛福部分析發現，○至十四歲、四十五至六十四歲族群自殺人數較前一年增加，其中，四十五至六十四歲更是因「債務問題」自殺率最高的年齡層。衛福部已與金管會合作，強化金融第一線人員自殺防治識能。

廣角鏡／桃機驚傳挾持 警攻堅救人

桃園國際機場國泰航空公司員工休息室昨傳挾持案，四十四歲的蔡姓男子與妻爭吵，追到機場，欲購同班機票未果，尾隨黃姓實習生（廿四歲）進休息室，持水果刀劃傷他手、腹部並挾持。航警據報，談判半小時後攻堅制伏蔡，黃的腹部有約廿五公分刀傷，檢警偵辦中。

獨／高雄永安民宅火警火煙不大　64歲婦倒臥廚房遭嚴重燒傷送醫不治

高雄永安區一處透天民宅昨天傍晚突傳火警，消防出動11車23人搶救，抵達發現火煙不大，起火點疑在1樓後方，當時傳有人受困屋內，消防員邊拉水線灌救，邊派人進屋搜救，後發現許姓婦人倒臥廚房，全身遭嚴重燒傷，雖送醫急救仍宣告不治。

基隆水塔被倒漂白水 警釐清住戶有無糾紛

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街卅一巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發議論。警方說已接獲報案，住戶間有糾紛，雙方各執一詞，全案還待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。