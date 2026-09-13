45至64歲因債輕生 風險最高

自殺位居我國去年十大死因第十位，人數達三九五一人。衛福部分析發現，○至十四歲、四十五至六十四歲族群自殺人數較前一年增加，其中，四十五至六十四歲更是因「債務問題」自殺率最高的年齡層。衛福部已與金管會合作，強化金融第一線人員自殺防治識能。

近年台股飆漲，市值躍居全球第五大市場，不少國人投入股市，甚至借貸投資追求更高獲利，也可能因此陷入債務或詐騙陷阱。去年發生「五口輕生案」，台中豐原王家遭團購主以投資團購、黃金代購等龐氏騙局詐騙，背負龐大債務，不堪壓力走上絕路。

諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯說，四十五至六十四歲正值經濟衝刺期，近年確實觀察到因債務問題求助者增加，包括合法借貸、地下錢莊等，部分民眾更因借貸長期遭騷擾、威脅，心理壓力沉重。

蔡曉雯指出，因債務問題導致輕生通常非單一事件，而是長期累積。當事人初期可能認為問題仍有機會能解決，嘗試靠自身的力量改善，部分人找錯方式，採「以債養債」方式因應，但當債務愈滾愈大，又不敢對外求助，就可能走向極端。尤其部分中年族群不習慣求助，若能及早接受債務協商及心理支持，就能大幅降低憾事發生機率。

全國自殺防治中心主任黃敏偉表示，多年來持續推動「自殺守門人」制度，但調查發現，多數人雖願意陪伴、傾聽有輕生念頭的親友，真正要鼓勵對方求助時，卻有百分之八十八的人有疑慮，不敢直接詢問輕生意圖，擔心碰觸敏感議題，反而錯失轉介機會。

黃敏偉指出，外界常誤以為意圖輕生者不會發出求救訊號，實際上約七至八成有輕生念頭者曾向他人求助。若發現親友作息、行為、情緒明顯異常，或常說「撐不下去」、「活下去也沒意義」等話，就應提高警覺，主動關心並協助求援。

衛福部次長莊人祥昨表示，青壯世代免費心理諮商方案明年將持續辦理，編列四億三千萬元，預計十萬人受惠；衛福部也與金管會合作，針對詐騙、債務受害者，培訓第一線金融從業人員掌握「一問、二應、三轉介」技巧，落實自殺防治守門人制度。

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