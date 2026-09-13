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高金助理張俊傑逃亡 接應人喊冤

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

立法委員高金素梅辦公室前主任張俊傑涉詐領助理費，日前破壞監控的電子手環後棄保潛逃，卻再扯出違反國家安全法。台北地檢署下令追查，繼十日聲押接應的男子周煥凱獲准，警方十一日在高雄拘提涉嫌提供食宿、具黑幫背景的陳俊翰，陳喊冤說自己只是白牌車司機，不認識張。陳昨被移送北檢，檢方聲請羈押禁見，台北地院裁准。

檢警調查，張俊傑九月六日在台北市大安森林公園剪斷電子手環後，先穿黑色上衣搭計程車，抵達萬華後換成白色上衣，再搭計程車前往桃園，下車後又換穿深色衣服，改搭第三台計程車直奔嘉義。

張俊傑途中向計程車司機借手機，打給同樣具黑幫背景的周煥凱借車，到當地又換回黑色衣服，搭周的白色轎車離開後，車輛一度在嘉義、台南、高雄繞行製造斷點，最後被陳俊翰在高雄岡山載走。

檢警調查，周煥凱與陳俊翰互不相識，兩人跟張俊傑無交情，彼此都是單線聯絡，斷點層層；張俊傑逃亡過程猶如「毒品交易」，幕後疑有組織或團隊協助逃亡。專案小組已查扣手機並進行數位鑑識，追查幕後黑手。

檢方偵辦高金素梅助理費案時，依貪汙治罪條例等罪起訴張俊傑並求刑十六年，法院以一千萬交保並施以科技監控。張九月六日逃亡前，曾接觸高金素梅助理陳俊瑋，交付可疑物品，檢方八日搜索陳俊瑋住處並拘提，訊後依藏匿人犯等罪命五萬元交保，限制住居。

張俊傑 高金素梅 棄保潛逃

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