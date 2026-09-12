快訊

民主剛果伊波拉疫情破7000例確診 近3400人喪命

女子失蹤太久…北市警一天內陽明山找白骨逮凶嫌 士檢聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

揚言引爆瓦斯…苗栗32歲男情緒失控挾持女友 檢方聲請羈押禁見

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，情緒失控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。苗栗警方昨晚接獲多次通報，調派優勢警力到場，與魏男溝通近3小時，深夜11點多魏男卸下心防將女友釋放，員警立即趁隙衝入屋內將他制伏，調查後今天移送苗栗地檢署偵辦，檢方今晚訊問結束後，認定魏男涉案罪嫌重大，決定「從嚴從速」向法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署表示，昨晚苗栗市發生魏姓男子涉嫌在住處內將女友留在屋內，揚言引爆瓦斯案件，苗栗縣警察局獲報立即到場，解除危險情況後以現行犯逮捕。

苗栗地檢署檢察官吳宛真訊問後，認為魏姓男子涉犯恐嚇公眾、公共危險、恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌重大，且所犯恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由等罪嫌疑重大，有事實足認為魏男有反覆實行同一犯罪，且有事實足認魏男有湮滅證據、勾串證人之虞，認有羈押之必要，今晚依法向法院聲請羈押禁見。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

苗栗市32歲魏姓男子昨晚在家中情緒失控，控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中桶裝瓦斯，檢方今晚訊問結束，認為魏男涉犯恐嚇公眾、公共危險、恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌重大，已向法院聲請羈押禁見，示意圖。聯合報系資料照
苗栗市32歲魏姓男子昨晚在家中情緒失控，控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中桶裝瓦斯，檢方今晚訊問結束，認為魏男涉犯恐嚇公眾、公共危險、恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌重大，已向法院聲請羈押禁見，示意圖。聯合報系資料照

苗栗市32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，情緒失控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中桶裝瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌，警方趕往現場，溝通近3小時化解危機，將涉案魏男依現行犯逮捕。圖／民眾提供
苗栗市32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，情緒失控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中桶裝瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌，警方趕往現場，溝通近3小時化解危機，將涉案魏男依現行犯逮捕。圖／民眾提供

苗栗 恐嚇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

恐怖前任持刀掐脖性侵還錄影 資工系大三生判刑8年

基隆乾泰豐綁標案 前區長傅俊昇收押

勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

郭再欽涉土地詐貸被訴 法官撤銷科技監控惹議…檢方今下午提抗告

相關新聞

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

新北市瑞芳蝙蝠洞海域今天下午發生溺水意外，一名女潛水教練帶領4名學員潛水，訓練完成返回岸上途中，遭遇大浪，40歲陳男不明原因失去意識溺水，遭其他學員拉救上岸，命危送醫搶救，急救到3時14分宣告不治，案由瑞芳警分局調查處理，報請檢方相驗釐清死因。

揚言引爆瓦斯…苗栗32歲男情緒失控挾持女友 檢方聲請羈押禁見

苗栗市32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，情緒失控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。苗栗警方昨晚接獲多次通報，調派優勢警力到場，與魏男溝通近3小時，深夜11點多魏男卸下心防將女友釋放，員警立即趁隙衝入屋內將他制伏，調查後今天移送苗栗地檢署偵辦，檢方今晚訊問結束後，認定魏男涉案罪嫌重大，決定「從嚴從速」向法院聲請羈押禁見。

影／農曆七月剛過台中大甲溪現浮屍 消防隊員打撈疑上月落水男

台中市石岡區大甲溪今天傍晚有釣客發現浮屍，消防隊員今晚已打撈上岸，男性遺體交由警方處理；上月大甲溪有男子墜橋落溪，至今未尋回，警、消懷疑浮屍是該男子，警方將報請檢察官相驗查明身分；一名消防隊員說，農曆七月剛過，他和同事今天正討論上月男子掉落大甲溪怎麼還沒出現，今天傍晚立即有消息，眾人感覺離奇又巧合。

影／台中路口巨響！妙齡女騎士慘遭汽車撞飛拋半空 驚險畫面曝光

台中市梧棲區永興路今天發生汽機車在路口巨大撞擊車禍，騎士人車彈飛，女騎士當場OHCA，急救後恢復呼吸心跳仍急救中；驚險畫面曝光，附近住戶聽到巨大撞擊聲後衝出查看，都擔心女騎士安危。

影／食安風波自主停業一周 嘉義知名火雞肉飯才剛復業卻驚傳火警

嘉義市知名火雞肉飯店「阿宏師」風波不斷，近日傳出疑似食安事件，11人出現腹瀉、腸胃不適症狀，其中4人身體不適就醫，8月31日起自主停業一周，不料才剛復業，光華店今天下午突然發生火警，嘉義市消防局派遣人車出勤，無人受傷受困，起火原因仍待調查釐清。

部立基隆醫院安寧病房患者墜樓卡2樓遮雨棚 架梯搶救不治

衛生福利部基隆醫院安寧病房一名六旬林姓患者，今天下午不明原因自6樓病房墜落2樓遮雨棚上，發出碰撞聲響後，基隆市消防人員獲報架梯將林男搶救下來，緊急送醫搶救，到院前無呼吸、心跳，搶救後不治，案由警方調查處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。