揚言引爆瓦斯…苗栗32歲男情緒失控挾持女友 檢方聲請羈押禁見

苗栗市32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，情緒失控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。苗栗警方昨晚接獲多次通報，調派優勢警力到場，與魏男溝通近3小時，深夜11點多魏男卸下心防將女友釋放，員警立即趁隙衝入屋內將他制伏，調查後今天移送苗栗地檢署偵辦，檢方今晚訊問結束後，認定魏男涉案罪嫌重大，決定「從嚴從速」向法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署表示，昨晚苗栗市發生魏姓男子涉嫌在住處內將女友留在屋內，揚言引爆瓦斯案件，苗栗縣警察局獲報立即到場，解除危險情況後以現行犯逮捕。

苗栗地檢署檢察官吳宛真訊問後，認為魏姓男子涉犯恐嚇公眾、公共危險、恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌重大，且所犯恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由等罪嫌疑重大，有事實足認為魏男有反覆實行同一犯罪，且有事實足認魏男有湮滅證據、勾串證人之虞，認有羈押之必要，今晚依法向法院聲請羈押禁見。

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苗栗市32歲魏姓男子昨晚在家中情緒失控，控挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中桶裝瓦斯，檢方今晚訊問結束，認為魏男涉犯恐嚇公眾、公共危險、恐嚇危害安全、剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌重大，已向法院聲請羈押禁見，示意圖。聯合報系資料照