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影／農曆七月剛過台中大甲溪現浮屍 消防隊員打撈疑上月落水男

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區大甲溪今天傍晚有釣客發現浮屍，消防隊員今晚已打撈上岸，男性遺體交由警方處理；上月大甲溪有男子墜橋落溪，至今未尋回，警、消懷疑浮屍是該男子，警方將報請檢察官相驗查明身分；一名消防隊員說，農曆七月剛過，他和同事今天正討論上月男子掉落大甲溪怎麼還沒出現，今天傍晚立即有消息，眾人感覺離奇又巧合。

台中市消防局今天下午4時47分獲報，石岡區金順街附近產業便道大甲溪有救護案，據員警表示，釣客於附近發現1名民眾浮於大甲溪水面，員警正現場，無法確認正確位置。消防局勤指中心立即派遣石岡及東勢分隊，出動4車7人，由石岡分隊小隊長陳達興帶隊，並攜帶水域救援裝備前往搶救，同步通知第二消防大隊。晚上6時1分，現場消防隊員回報已接近遺體，6時5分接觸遺體並帶上岸，遺體交由警方處理。

上月25日，台中市東勢區與石岡區交界處的東勢大橋有一名男子坐在橋墩上後墜橋，溪水湍急，消防隊員漏夜搜尋未找到人，消防隊員和民間救難單位連日搜尋未發現；警方在現場找到老翁的電動腳踏車、雨衣和安全帽，警方從腳踏車查出車主身分已通知家屬，未確認墜橋者身分。

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台中市石岡區大甲溪今天有釣客發現浮屍，消防隊員漏夜打撈上岸，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供
台中市石岡區大甲溪今天有釣客發現浮屍，消防隊員漏夜打撈上岸，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供

台中市石岡區大甲溪今天有釣客發現浮屍，消防隊員漏夜打撈上岸，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供
台中市石岡區大甲溪今天有釣客發現浮屍，消防隊員漏夜打撈上岸，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供

農曆七月 台中 大甲

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