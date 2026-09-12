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影／台中路口巨響！妙齡女騎士慘遭汽車撞飛拋半空 驚險畫面曝光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中梧棲區永興路今天發生汽機車在路口巨大撞擊車禍，騎士人車彈飛，女騎士當場OHCA，急救後恢復呼吸心跳仍急救中；驚險畫面曝光，附近住戶聽到巨大撞擊聲後衝出查看，都擔心女騎士安危。

一位熱心住戶說，她在家聽到很大的撞擊聲，丈夫和父親馬上往外衝，看到騎車的年輕女子倒地，救護車到場時已OHCA，希望她能平安，附近居民說，此路口很危險，也曾發生重大車禍。

清水警分局表示，76歲王姓男子今天中午1時28分駕駛轎車，在梧棲區永興路沿信義中排旁產業道路西往東方向直行，21歲陳姓女子騎機車沿永興路一段402巷南往北方向直行，雙方於路口發生碰撞，造成王男手、胸擦挫傷，意識清醒，住院觀察中，陳女全身多數傷、氣胸、血胸等，經急救有恢復心跳，目前仍救治中。

王男駕駛經檢測後無毒酒駕情事，陳女因傷無法檢測，已報請檢察官核發抽血鑑定書，本案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。警方呼籲用路人，駕駛車輛行經無號誌路口時應減速慢行，確實停讓，並注意車前狀況、提高警覺，以確保自身及其他用路人安全。

台中市梧棲區永興路今天發生重大車禍，汽機車在路口巨烈碰撞。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區永興路今天發生重大車禍，汽機車在路口巨烈碰撞。記者游振昇／翻攝

台中市梧棲區永興路今天發生重大車禍，汽機車在路口巨烈碰撞。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區永興路今天發生重大車禍，汽機車在路口巨烈碰撞。記者游振昇／翻攝

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