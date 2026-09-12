影／食安風波自主停業一周 嘉義知名火雞肉飯才剛復業卻驚傳火警

嘉義市知名火雞肉飯店「阿宏師」風波不斷，近日傳出疑似食安事件，11人出現腹瀉、腸胃不適症狀，其中4人身體不適就醫，8月31日起自主停業一周，不料才剛復業，光華店今天下午突然發生火警，嘉義市消防局派遣人車出勤，無人受傷受困，起火原因仍待調查釐清。

阿宏師火雞肉飯吳鳳店上月底傳食安事件，顧客稱火雞肉片顏色呈現粉嫩，店家後獲告知正常現象，返家後陸續出現腹瀉狀況，業者後續提出補償措施，8月28日至30日期間曾在吳鳳店及光華店用餐，出現腹瀉或身體不適的消費者，賠償發票金額3倍，並自主停業清消一周。

嘉義市消防局表示，今天下午6時許接獲阿宏師火雞肉飯業者報案，稱餐廳發生火警，並在第一時間疏散人潮，立即派遣第一、第二、蘭潭、德安、後湖分隊及湖內92，布水線全力撲滅火勢，目前無人員受傷、受困情形，詳細起火原因仍待後續火調釐清。