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歹徒闖地勤休息室！桃機驚傳實習員工遭持刀挾持 國泰航證實
桃園機場傍晚17時左右驚傳有人持刀闖入國泰航空休息室內，一名男性實習生遭挾持，航警到場順利救下被害人。一度傳出航警擴大封鎖桃機一航，但據了解，僅針對嫌犯遺留行李位置，短暫淨空。
今天下午5時17分，航警獲報桃園機場第一航廈管制區外國泰航空辦公室，遭一名年約30多歲的不明男子持刀闖入，其中一名男實習生遭挾持，手虎口劃傷。人質於50分救出，但嫌犯疑似畏罪，還躲在更衣室內，警方也持續和他對峙。
對此，國泰航空證實，今天下午桃園機場國泰航空員工休息室，有不明人士闖入。該不明人士已遭制伏拘捕。
國泰航空強調，非常關注員工安全，為受影響員工提供一切所需協助，並將全力配合有關調查。
不過稍早傳出航警有擴大封鎖第一航廈，據了解並非事實。由於男子犯案前曾遺留包包在旅客區，警方僅為確認包包內是否為危險爆裂物，短暫淨空周邊。
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