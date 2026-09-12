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險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治
新北市瑞芳蝙蝠洞海域今天下午發生溺水意外，一名女潛水教練帶領4名學員潛水，訓練完成返回岸上途中，遭遇大浪，40歲陳男不明原因失去意識溺水，遭其他學員拉救上岸，命危送醫搶救，急救到3時14分宣告不治，案由瑞芳警分局調查處理，報請檢方相驗釐清死因。
瑞芳警分局調查，職業潛水教練黃女今天帶領潛水學員陳男，張男、游男、曾男等5人在下午2時4分，於新北市瑞芳區台二線75公里旁蝙蝠洞公園前方海域潛水。
出發時海面都正常，但結束潛水活動返程時突遇大浪，一度游不到岸邊，陳男突失去意識，曾男拉陳男帶至海岸邊後發現陳男失去意識（沒有呼及心跳），立即實施CPR急救。
第六大隊表示，消防局派遣瑞芳、九份、汐止、秀峰、瑞亭等分隊共20車46人前往救援，消防人員到達時，陳男已被拉至岸上，現場實施CPR及急救處置，下午2時30分救護車送往瑞芳礦工醫院救治。
警方說，陳男急救到3時14分宣告不治，瑞芳警分局報請檢方相驗釐清死因。
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