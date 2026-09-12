險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

戲水又發生憾事，一對小四及小一的兄弟今天下午到屏東縣東港鎮鎮海公園不慎落水，消防人員趕到時，小四的哥哥已經被救起，經搶救小一的弟弟被發現時已無生命跡象，送醫搶救中，事故詳細原因仍待調查。

2026-09-12 17:01