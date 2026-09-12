聽新聞
0:00 / 0:00
國道連續車禍 2車碰撞車流回堵又釀3車撞一團無人受傷
國道1號北向165.5公里台中神岡路段今天發生2車碰撞車禍，造成車流回堵時，又釀後方3車碰撞車禍，無人受傷，肇事原因由警方調查中；警方提醒開車時要與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天上午9時36分在國道1號北向165.5公里台中神岡路段交通事故，40歲張姓男子駕駛轎車行駛內側車道時追撞40歲王男駕駛的轎車，導致後方車流回堵，發生另一起50歲黃姓男子駕駛轎車追撞62歲馮男駕駛的轎車，及32歲陳男駕駛轎車；事故無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。
三大隊表示，有關肇事經過及肇因研判，由大隊調查釐清。三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。