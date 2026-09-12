國道連續車禍 2車碰撞車流回堵又釀3車撞一團無人受傷

國道1號北向165.5公里台中神岡路段今天發生2車碰撞車禍，造成車流回堵時，又釀後方3車碰撞車禍，無人受傷，肇事原因由警方調查中；警方提醒開車時要與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天上午9時36分在國道1號北向165.5公里台中神岡路段交通事故，40歲張姓男子駕駛轎車行駛內側車道時追撞40歲王男駕駛的轎車，導致後方車流回堵，發生另一起50歲黃姓男子駕駛轎車追撞62歲馮男駕駛的轎車，及32歲陳男駕駛轎車；事故無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。

三大隊表示，有關肇事經過及肇因研判，由大隊調查釐清。三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。

國道1號北向165.5公里台中神岡路段今天發生二次車禍，無人受傷。圖／警方提供