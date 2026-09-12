女護理師被賓士車輾壓兩次致死 家屬要求肇事者到靈前下跪道歉

彰化縣陳姓護理師在台中市工作，本（9）月8日大夜班下班穿越斑馬線，遭林姓男子駕駛賓士車兩度輾壓後傷重不治。今陳姓護理師的家屬公開要求肇事者到靈前下跪道歉，及政府修法、立法院通過把這種惡意肇事改為蓄意謀殺罪。

38歲陳姓女護理師當天行經台中市柳川東路、民權路口的斑馬線，被林男駕車兩度輾壓致死，引起社會大眾憤怒。陳姓女護理師家住彰化縣二林鎮，靈堂設在芳苑鄉生命園區禮儀廳，林男的父親昨到靈前上香，家屬今公開說明立場，二林鎮華崙里100多名居民到場拉白布條，高呼「殺人償命」聲援陳姓護理師和她的家人。

陳姓護理師的媽媽泣不成聲，感謝社會大眾關心，要求肇事者親自到靈前上香下跪道歉。陳姓護理師的弟弟下跪感謝很多不認識民眾送花奠祭他姊姊，並公開質疑肇事過程、肇事者心態。

陳姓護理師的弟弟指出，路口監視畫面錄到賓士車從後面推撞他姊姊，他姊姊在車子引擎蓋位置，被推30、40公尺，一直掙扎到受不了倒下，如果停車他姊姊還有救，為何肇事者要迴轉第二次瞄準方向從他姊姊身上輾過，這不是故意致死、蓄意謀殺嗎？肇事者肇逃兩小時內的路徑迄今沒公開，是否車上還有其他人或車上有什麼東西，警方都沒聯絡，家屬希望能獲提供真相。

陳姓護理師的弟弟表示，目前調查稱肇事者自己投案，這個說不過去，肇事者爸爸屬昨來上香，說肇事者有病，問什麼病也答不出來，這個讓人聽不下去，司法應給他姊姊公道，出殯那天檢察官如果沒讓肇事者來上香道歉，這個公道怎麼還？來道歉是應該的，肇事者這種人不應被保護，肇事者爸爸昨過來，他（護理師弟弟）強調對事不對人，不會針對肇事者家人做出什麼事。

陳姓護理師的弟弟又表示，網路流傳撞傷人不如撞死人，像這樣，是不是應該修法？殺人償命本來就天經地義，如果不修法，會不會群起效优？肇事者這種人不判死刑改為徒刑，日後獲釋出去駕車，誰是下一個受害者？若沒獲釋，是不是全國人民納稅養這種廢物？沒有任何家庭發生這種事，希望政府檢討制度和法律，讓他姊姊的案件不再被當一般交通事故看待，法律應有更明確完整的規範讓司法面對類似案件時可更多法律依據可運用。

陳姓護理師的祖父說，她下班要回家，被推撞30、40公尺，肇事者先從她的心臟輾過去，然後回頭輾過她的頭部，這種行為惡質嗎？這種事讓社會很憤慨，應要判死刑。

陳姓女護理師遭賓士車兩度輾壓慘死，她的媽媽和弟弟（穿黑上衣者）要求肇事者到護理師靈前下跪上香道歉。記者簡慧珍／攝影

陳姓女護理師遭賓士車兩度輾壓慘死，許多民眾送花，她的弟弟下跪致謝。記者簡慧珍／攝影