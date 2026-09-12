自小客車遭嫌犯敲破副駕駛座車窗，竊走車內財物約6萬7000元。圖：截自Threads-wzc_188

桃園中壢區興東路300巷一輛自小客車於昨(11)日上午10時許遭人敲破副駕駛座車窗，竊走車內財物，車主吳男損失約6萬7000元。警方獲報後調閱周遭監視器影像比對追查，目前已掌握犯嫌身分，正積極查緝中。

該名犯嫌作案手法相當純熟，會特地拿紙箱遮擋周邊可能裝設有行車記錄器的位置，再利用扁鑽撬破玻璃。圖：截自Threads-wzc_188

中壢警分局興國派出所說明，昨日上午獲報稱被害人吳男自小客車停放於中壢區興東路300巷路旁，副駕駛座車窗玻璃敲破後竊取車內擺放之財物，損失約6萬7000元。警方依規定受理，經調閱周遭相關監視器影像比對追查，目前已掌握犯嫌身分積極查緝中。

有民眾在網路發文揭露，該犯嫌也經常破壞娃娃機台偷錢，甚至在遭查獲後態度囂張，當場反嗆「報警啊，抓我也沒用」。據了解，該名犯嫌居無定所，涉嫌竊盜案約有10案，因非現行犯查獲，且案件經移送地檢署後尚未判刑定讞，導致其做完筆錄隔天仍能持續在外活動並再度作案。該名犯嫌作案手法相當純熟，會特地拿紙箱遮擋周邊可能裝設有行車記錄器的位置，再利用扁鑽撬破玻璃。

中壢警分局呼籲，民眾停放車輛時，除盡量選擇光線明亮及設有監視器之路段，切勿將現金、皮夾或貴重物品留置於車內顯眼處，以免引起宵小覬覦；如發現周遭有可疑人事物出沒，請立即撥打110報案。分局長林鼎泰強調，警方將持續加強轄區巡邏查緝，全力守護市民財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢驚傳竊賊敲破車窗偷走6萬7 網曝受害經歷：是慣犯