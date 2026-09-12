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烈焰吞噬鐵皮車庫！竹縣新埔3輛汽車慘遭燒毀 原因待查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。消防人員獲報後部署3條水線搶救，火勢於中午12時24分撲滅，燃燒面積、財損及起火原因仍待調查。

新竹縣消防局表示，今天上午11時44分接獲報案，指新埔鎮褒忠路附近發生鐵皮屋火警，隨即派遣新埔、竹北、光明、高鐵及工業分隊消防車組前往搶救。

消防人員抵達後確認，起火處為1層樓鐵皮屋汽車車庫，火勢主要燃燒車庫內停放車輛，共有3輛汽車遭波及，消防人員立即部署3條水線灌救，並於中午12時24分將火勢撲滅。

消防局表示，目前現場已完成火勢控制及相關處置，實際燃燒面積、財物損失及起火原因仍待進一步調查釐清。

消防局提醒，車庫及停放車輛場所應避免堆放易燃物品，並定期檢查車輛及電氣設備；如發現火警應立即撥打119通報，並迅速依安全方式避難。

新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮褒忠路附近今上午發生鐵皮屋火警，1層樓汽車車庫起火，停放其中的3輛汽車遭火勢波及。圖／新竹縣消防局提供

高鐵 消防人員 新竹縣

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