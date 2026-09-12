聽新聞
0:00 / 0:00
影／男子疑與家人口角情緒失控…挾女友揚言引爆瓦斯 警溝通3小時化解
32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。苗栗警方晚間8點30分接獲通報，立即調派優勢警力到場處理，員警不斷與魏男溝通，對方在深夜11點多卸下心防將女友釋放，員警立即趁隙衝入屋內將魏姓男子制伏逮捕，化解一場可能引發的危害。
據了解，涉案的魏姓男子是毒品人口，並曾違反槍砲彈藥刀械管制條例，近期因案即將入獄執行，他平日與父母及女友居住在大型化工廠附近的一處社區，昨晚與家人發生激烈口角，失去理智挾持女友並揚言要引爆桶裝瓦斯。魏男父母受驚嚇逃到屋外，附近鄰居得知也相當緊張，紛紛報案，苗栗警分局接獲多通報警電話，不敢大意，除派遣優勢警力，同時通報消防救護單位、台電及瓦斯公司到場協助。
警方調查，魏男昨晚疑因與家人發生爭執，情緒失控，挾持女友後緊閉住家門窗、關閉燈光並揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。縣警局長李忠萍獲悉後，立即赴現場指揮調度，所幸在員警持續耐心與魏男溝通下，終於在深夜11點多讓魏男卸下心防將女友釋放，員警趁機衝入屋內將他控制並逮捕。
苗栗警分局初步調查後，將依公共危險、妨害自由、家暴及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並進一步釐清魏姓男子的犯案動機。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。