影／男子疑與家人口角情緒失控…挾女友揚言引爆瓦斯 警溝通3小時化解

32歲魏姓男子昨晚疑似與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友並緊閉住家門窗、關燈揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。苗栗警方晚間8點30分接獲通報，立即調派優勢警力到場處理，員警不斷與魏男溝通，對方在深夜11點多卸下心防將女友釋放，員警立即趁隙衝入屋內將魏姓男子制伏逮捕，化解一場可能引發的危害。

據了解，涉案的魏姓男子是毒品人口，並曾違反槍砲彈藥刀械管制條例，近期因案即將入獄執行，他平日與父母及女友居住在大型化工廠附近的一處社區，昨晚與家人發生激烈口角，失去理智挾持女友並揚言要引爆桶裝瓦斯。魏男父母受驚嚇逃到屋外，附近鄰居得知也相當緊張，紛紛報案，苗栗警分局接獲多通報警電話，不敢大意，除派遣優勢警力，同時通報消防救護單位、台電及瓦斯公司到場協助。

警方調查，魏男昨晚疑因與家人發生爭執，情緒失控，挾持女友後緊閉住家門窗、關閉燈光並揚言引爆家中瓦斯，造成家人及附近住戶恐慌。縣警局長李忠萍獲悉後，立即赴現場指揮調度，所幸在員警持續耐心與魏男溝通下，終於在深夜11點多讓魏男卸下心防將女友釋放，員警趁機衝入屋內將他控制並逮捕。

苗栗警分局初步調查後，將依公共危險、妨害自由、家暴及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，並進一步釐清魏姓男子的犯案動機。

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魏姓男子昨晚疑因與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友揚言引爆家中瓦斯桶，警方派遣優勢警力趕往，溝通近3小時後化解對方心防，趁隙將他制伏並逮捕。圖／民眾提供

魏姓男子昨晚疑因與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友揚言引爆家中瓦斯桶，造成附近居民恐慌，紛紛報案，警方立即派遣優勢警力趕往。圖／民眾提供

魏姓男子昨晚疑因與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友揚言引爆家中瓦斯桶，警方派遣優勢警力趕往，溝通近3小時後化解對方心防，趁隙將他制伏並逮捕。圖／民眾提供

苗栗縣警局長李忠萍（左）獲悉後，趕赴現場指揮調度。圖／民眾提供

魏姓男子昨晚疑因與家人發生爭執，一時情緒失控，挾持女友揚言引爆家中瓦斯桶，造成附近居民恐慌，紛紛報案，警方立即派遣優勢警力趕往。圖／民眾提供

縣警局長李忠萍獲悉後，立即赴現場指揮調度。圖／民眾提供