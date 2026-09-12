縱火燒屋還不夠！78歲翁提鹽酸要潑弟弟 警眼尖攔下反遭灼傷

南投縣草屯鎮78歲彭姓老翁疑因與弟弟有財產糾紛，竟潑汽油點燃老宅，造成機車、家具燒毀。警方到場後，發現他還提著裝鹽酸水桶，準備朝弟弟一家潑灑，員警立即制止，過程中腳部遭灼傷，彭男遭法院裁定羈押。

警方指出，8日晚間近11點，草屯鎮新豐里防汎路發生火警，3戶連棟透天厝中間一戶突然起火，騎樓堆放的大量雜物及停放的2輛機車遭焚毀，1樓客廳家具及堆放的生意貨物也被燒毀。

草屯消防分隊及警義消到場後迅速控制火勢，所幸案發時屋內無人，火勢也未波及鄰戶，沒有造成其他人員傷亡。

草屯警分局中正派出所員警趕抵現場後，發現彭姓老翁在附近探頭張望，手上還提著水桶，舉止可疑。警方進一步發現，彭男疑因與弟弟及家人發生爭執，竟準備將桶內鹽酸朝對方潑灑。

員警立即上前制止，過程中，桶內液體潑到員警腳部，造成小面積化學性灼傷，所幸傷勢不嚴重。警方將彭男逮捕調查，認為他先以汽油縱火，之後又準備以鹽酸攻擊家人，危險性極高，依公共危險罪移送南投地檢署偵辦，彭男並遭法院裁定羈押。

警方調查，彭男疑因經濟及財產問題與弟弟長期不睦，這次衝突失控後，先潑灑汽油點燃自家老宅，火勢撲滅後仍未離去，反而預藏鹽酸準備攻擊弟弟一家，所幸警方及時發現阻止。

彭男弟弟一家對縱火及潑鹽酸行為難以原諒，家屬也慶幸，原本住在遭縱火住宅2樓的家人近期才剛搬離，否則後果恐怕不堪設想。

草屯防汎路一處連棟透天厝8日晚間發生火警，騎樓雜物及2輛機車遭燒毀，1樓家具、貨物也受到波及。圖／警方提供