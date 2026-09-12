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中壢男酒後開車竟昏睡路中 警拍窗5分鐘叫不醒破窗逮人送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

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員警隨即破窗，發現蕭男身上酒味濃厚，經實施酒測後，酒測值為0.55。圖：讀者提供

桃園市中壢區27歲蕭男今(12)日上午7時酒後駕駛一輛自小客車，行經中美路二段與中豐路口時綠燈卻遲遲未前進，員警巡邏經過上前查看，發現竟在駕駛座昏睡，持續叫喚約5分鐘仍無反應隨即破窗，發現他滿身酒味，酒測值達0.55，全案詢後依公共危險罪移送偵辦。

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員警巡邏經過發現蕭男竟在駕駛座昏睡，持續叫喚約5分鐘仍無反應隨即破窗。圖：讀者提供

中壢警分局興國派出所說明，員警今日巡經中美路二段與中豐路口時，見一輛發動中的自小客車於綠燈時，竟停在路中未向前，隨即上前盤查，靠近發現蕭男竟車內昏睡，員警持續叫喚長達5分鐘不醒

警方表示，為避免危害公眾及道路安全，員警隨即破窗，發現蕭男身上酒味濃厚，經實施酒測後，酒測值為0.55，詢後依公共危險罪依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，酒後駕車嚴重危害自身與他人生命、財產安全，警方將持續針對重要聯外幹道及易違規熱點加強巡邏攔查與路檢勤務，嚴正執法遏止毒、酒駕行為，全力維護用路人行車與公共道路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男酒後開車竟昏睡路中 警拍窗5分鐘叫不醒破窗逮人送辦

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