快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

北市兩長者外出迷途 警民接力分別在信義、萬華尋回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市近日接連發生長者外出迷途案件，一名失智林姓男子陪妻子到信義區購物時，在店外走失，警方調閱監視器追查約1小時，在松山路一帶尋回；另名73歲蘇姓老婦獨自散步後迷路，所幸熱心民眾發現她步履蹣跚，攔下巡邏員警協助，最後也平安與家人團聚。

福德街派出所日前接獲一名婦人報案，她與丈夫林男前往忠孝東路五段一帶商店購物，丈夫因患有失智症，原本在店外等候，未料婦人購物後卻發現人已不見，四處尋找未果，只好向警方求助。

警方受理失蹤人口後，以林男走失地點為中心調閱周邊監視器，逐一追查他的步行路線。員警循著畫面掌握去向，從家屬報案至找到人約花1小時，最後在松山路一帶尋獲林男，確認身體無礙後交由家屬帶回。

萬華警分局莒光派出所巡佐張政儒、警員高帆毅日前巡經萬大路、莒光路口時，有民眾突然在路中揮手攔警車，表示發現一名老婦獨自過馬路，走路蹣跚，擔心發生危險。

警方上前詢問，確認老婦為73歲蘇姓女子。蘇婦表示，稍早獨自外出散步，眼看天色漸晚準備回家，卻已搞不清楚自己所在位置，也找不到返家方向。

員警先將蘇婦帶回派出所休息，恰巧此時接獲中正二警分局來電詢問，得知蘇婦家人已報案協尋。雙方比對資料確認身分後，通知家屬前往莒光派出所將她接回。

兩起案件未釀成意外，警方也提醒，家中若有失智或容易迷途的長者，可在隨身物品留下聯絡方式，或配戴定位裝置、愛心手鍊，若發現家人走失，應儘早報警並提供近期照片及衣著特徵，以利協尋。

萬華警方詢問迷途婦人。記者廖炳棋／翻攝
萬華警方詢問迷途婦人。記者廖炳棋／翻攝

長者 萬華 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

失智男騎車誤上國道？熱心民眾見他走路肩急載往派出所

陸籍妻門口中槍 恐爆台灣治安史首位「女殺手」！槍手逃逸動線曝光

女子失聯近1個月…竟遭殺害棄屍陽明山 男友涉重嫌昨拘提到案

打離婚官司保護令未下！陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手正臉」

相關新聞

台東志航基地地下油堡火警釀1死 包商全身90%燒燙傷搶救不治

空軍台東志航基地昨天下午發生意外事故！基地內陸軍後勤指揮部所屬地下油堡發生火警，一名60多歲張姓包商人員處理油槽內剩餘油料時，不慎發生火警並墜落約12公尺深的油槽內，當場失去呼吸、心跳（OHCA），經送往台東馬偕紀念醫院搶救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，情況仍相當危急。經過搶救仍於今天上午10點20分時宣告不治。軍方表示，至於事故為何突然起火，詳細原因仍有待進一步調查釐清。

男逛高雄3C店「0元購」 推車暗搜刮產品店家氣炸

高雄市楠梓區一家3C商家遇竊遭，店方發現商品短少，調監視影像發現，1名男子推著推車進店，竟趁店員不注意，暗地把看中的商品一件件放進推車，最後推著「戰利品」直接離開。店家直稱被「0元購」，氣得在社群平台公開提醒其他業者提高警覺。

失智男騎車誤上國道？熱心民眾見他走路肩急載往派出所

台中豐原一名66歲男子有輕微失智，他前天走在國道四號台中路段路肩，熱心駕駛看見將他載到派出所求助，男子自稱騎機車要回家，騎到車不見，警方通知家屬帶他回家，化解他在國道上步行危機。

北市兩長者外出迷途 警民接力分別在信義、萬華尋回

台北市近日接連發生長者外出迷途案件，一名失智林姓男子陪妻子到信義區購物時，在店外走失，警方調閱監視器追查約1小時，在松山路一帶尋回；另名73歲蘇姓老婦獨自散步後迷路，所幸熱心民眾發現她步履蹣跚，攔下巡邏員警協助，最後也平安與家人團聚。

國道5號深夜驚傳工安事故 施工人員跌落車道遭後車撞擊身亡

國道5號北向3.8公里處於今天凌晨發生一起死亡交通事故。一名63歲張姓施工人員乘坐施工車輛後車斗時，因不明原因跌落至內側車道，隨即遭後方行經的小貨車撞擊，因傷重宣告不治。

影／抓過還敢飆！新北警破五股飆車逮17人 6名累犯遭裁定定期報到

新北市警局持續強力打擊危險駕車行為，日前成功偵破五股地區集體飆車案件。警方掌握17名涉案人員並全數追查到案，全案報請新北地檢署群股檢察官指揮偵辦。經檢察官複訊後，拘提到案者分別諭知1萬至2萬元交保；其中6名反覆涉案者，更遭檢察官命令每週至指定處所報到，為期2個月，展現警檢聯合嚴懲危駕的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。