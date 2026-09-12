北市兩長者外出迷途 警民接力分別在信義、萬華尋回

台北市近日接連發生長者外出迷途案件，一名失智林姓男子陪妻子到信義區購物時，在店外走失，警方調閱監視器追查約1小時，在松山路一帶尋回；另名73歲蘇姓老婦獨自散步後迷路，所幸熱心民眾發現她步履蹣跚，攔下巡邏員警協助，最後也平安與家人團聚。

福德街派出所日前接獲一名婦人報案，她與丈夫林男前往忠孝東路五段一帶商店購物，丈夫因患有失智症，原本在店外等候，未料婦人購物後卻發現人已不見，四處尋找未果，只好向警方求助。

警方受理失蹤人口後，以林男走失地點為中心調閱周邊監視器，逐一追查他的步行路線。員警循著畫面掌握去向，從家屬報案至找到人約花1小時，最後在松山路一帶尋獲林男，確認身體無礙後交由家屬帶回。

萬華警分局莒光派出所巡佐張政儒、警員高帆毅日前巡經萬大路、莒光路口時，有民眾突然在路中揮手攔警車，表示發現一名老婦獨自過馬路，走路蹣跚，擔心發生危險。

警方上前詢問，確認老婦為73歲蘇姓女子。蘇婦表示，稍早獨自外出散步，眼看天色漸晚準備回家，卻已搞不清楚自己所在位置，也找不到返家方向。

員警先將蘇婦帶回派出所休息，恰巧此時接獲中正二警分局來電詢問，得知蘇婦家人已報案協尋。雙方比對資料確認身分後，通知家屬前往莒光派出所將她接回。

兩起案件未釀成意外，警方也提醒，家中若有失智或容易迷途的長者，可在隨身物品留下聯絡方式，或配戴定位裝置、愛心手鍊，若發現家人走失，應儘早報警並提供近期照片及衣著特徵，以利協尋。