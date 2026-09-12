國道5號深夜驚傳工安事故 施工人員跌落車道遭後車撞擊身亡

國道5號北向3.8公里處於今天凌晨發生一起死亡交通事故。一名63歲張姓施工人員乘坐施工車輛後車斗時，因不明原因跌落至內側車道，隨即遭後方行經的小貨車撞擊，因傷重宣告不治。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，事故發生在今天凌晨2時9分許。當時34歲鄭姓男子駕駛施工車輛載送工程人員，死者張男（63歲）坐在該車後車斗，行經事發路段時突然掉落車道，後方由46歲林姓女子駕駛的白色小貨車，疑因避讓不及直接撞上。

警方隨後對鄭男與林女進行檢測，雙方駕駛均無毒品反應且酒測值皆為0，詳細事故原因與責任歸屬仍待進一步調查釐清。

國道九隊藉此特別呼籲，用路人如發生交通事故，切勿心存僥倖離開現場，應立即停留在原處主動通報警察機關並全力協助救護傷者。若肇事後逃逸，將觸犯刑法第185條之4「駕駛動力交通工具發生交通事故逃逸罪」，致人傷害而逃逸者處6個月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，更將面臨1年以上、7年以下有期徒刑之重罰，駕駛人切莫以身試法。

國道5號北向3.8公里處於今天凌晨發生一起死亡交通事故。一名63歲張姓施工人員乘坐施工車輛後車斗時，因不明原因跌落至內側車道，隨即遭後方行經的小貨車撞擊身亡。記者王長鼎／翻攝