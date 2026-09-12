台東志航基地地下油堡火警釀1死 包商全身90%燒燙傷搶救不治

空軍台東志航基地昨天下午發生意外事故！基地內陸軍後勤指揮部所屬地下油堡發生火警，一名60多歲張姓包商人員處理油槽內剩餘油料時，不慎發生火警並墜落約12公尺深的油槽內，當場失去呼吸、心跳（OHCA），經送往台東馬偕紀念醫院搶救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，情況仍相當危急。經過搶救仍於今天上午10點20分時宣告不治。軍方表示，至於事故為何突然起火，詳細原因仍有待進一步調查釐清。

陸軍後勤指揮部發言人王信為少將表示，轄屬第二地區支援指揮部臺東油料分庫（志航基地），昨天下午1500時許，委商實施陸油油池清洗過程中，肇發不明原因起火，單位即調度營區內消防車實施灌救，火勢約1530時撲滅，單位設施、人員均無損傷，惟造成一名工人受傷，緊急送往台東馬偕醫院醫治。

台東馬偕醫院表示，張男昨天下午送抵醫院前已呈OHCA，經急救後恢復自主循環，但因全身約90%燒燙傷，仍於今天上午10點20分時搶救不治。

陸勤部指出，相關肇因將配合台東縣消防局調查釐清；雖屬委商作業，單位仍應做好安全督管作為，本部將編組實施防險作為檢查，確維任務安全。