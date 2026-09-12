影／抓過還敢飆！新北警破五股飆車逮17人 6名累犯遭裁定定期報到

新北市警局持續強力打擊危險駕車行為，日前成功偵破五股地區集體飆車案件。警方掌握17名涉案人員並全數追查到案，全案報請新北地檢署群股檢察官指揮偵辦。經檢察官複訊後，拘提到案者分別諭知1萬至2萬元交保；其中6名反覆涉案者，更遭檢察官命令每週至指定處所報到，為期2個月，展現警檢聯合嚴懲危駕的決心。

警方於今年5月中旬接獲民眾報案，指稱泰山區一帶有車群聚集並疑有危險駕車行為，隨即成立專案小組。透過調閱沿線監視器影像，專案小組逐車比對行駛軌跡與事證，逐步還原車群動向。經查，該車群行經五股區疏洪八路與五工六路一帶時，有多車共同競速情事，嚴重破壞交通秩序並危及用路人安全，涉犯刑法妨害公眾往來安全罪。

專案小組經跨轄合作與持續蒐證，將17名涉案人以拘提及借詢方式全數查獲。行動中並查扣1部僅餘車架之車輛及引擎等物，經初步調查，犯嫌供稱該車為拼裝車，且引擎號碼疑遭磨除，相關細節及是否涉及其他違法行為仍持續深入釐清。

新北市警局強調，對於危險駕車絕不寬貸。今年截至目前已執行8波專案行動，累計查獲81人、查扣36部涉案車輛。警方將持續深化跨轄情資整合，運用「科技蒐證、跨轄追查、精準查緝」策略鎖定危險駕車熱點與重複涉案對象，並將事證報請檢察官採取強制處分，全力守護市民用路安全與生活安寧。

抓過還敢飆，新北警方追查五股飆車案逮17人到案，其中6名累犯為新北檢方裁定定期到指定處所報到，為期2月。記者王長鼎／翻攝

抓過還敢飆，新北警方追查五股飆車案逮17人到案，其中6名累犯為新北檢方裁定定期到指定處所報到，為期2月。記者王長鼎／翻攝