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男逛高雄3C店「0元購」 推車暗搜刮產品店家氣炸
高雄市楠梓區一家3C商家遇竊遭，店方發現商品短少，調監視影像發現，1名男子推著推車進店，竟趁店員不注意，暗地把看中的商品一件件放進推車，最後推著「戰利品」直接離開。店家直稱被「0元購」，氣得在社群平台公開提醒其他業者提高警覺。
警方表示，這件竊案發生於8月25日晚上，店家直到清點商品後發現遭竊，昨天晚間11時許報案。
店家表示，這名男子進店說要組1台40萬元的主機，接著便自行在店內閒逛，趁店員不注意，把商品一個個收進推車離去，事後清點才發現顯示卡2張及藍牙耳機等多項商品遭竊，感嘆原本相信「人不可貌相」，但遇到這起案件後，也要提醒其他商家不能掉以輕心。貼文曝光後引發網友熱議，更有人留言表示，其他店家也曾「被偷過一輪」，讓店家懷疑男子可能不是第一次犯案。
警方表示，受理後展開調查，已掌握竊嫌身分，將通知到案說明，至於這名男子是否涉及其他竊案，仍須進一步調查，全案朝竊盜罪嫌偵辦。
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