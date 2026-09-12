男逛高雄3C店「0元購」 推車暗搜刮產品店家氣炸

台中豐原一名66歲男子有輕微失智，他前天走在國道四號台中路段路肩，熱心駕駛看見將他載到派出所求助，男子自稱騎機車要回家，騎到車不見，警方通知家屬帶他回家，化解他在國道上步行危機。

2026-09-12 09:39