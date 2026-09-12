失智男騎車誤上國道？熱心民眾見他走路肩急載往派出所

台中豐原一名66歲男子有輕微失智，他前天走在國道四號台中路段路肩，熱心駕駛看見將他載到派出所求助，男子自稱騎機車要回家，騎到車不見，警方通知家屬帶他回家，化解他在國道上步行危機。

豐原區一名男子前天下午返家途中迷路誤闖國道四號，熱心民眾開車經過發現，立即上前關心並將他安全載到大雅警分局潭北派出所，請求警方協助。

大雅分局潭北派出所警員王嘉駿值班時，見民眾帶著男子進入派出所內報案，耐心安撫男子情緒，詳細詢問他身分及行經過程。男子有輕微失智跡象，自稱原本騎車外出，返家途中突然忘記回家的路，後來不知為何走上國道，途中遇熱心民眾協助，順利脫離險境。

警員檢視男子身體狀況，確認並無明顯外傷後，聯繫他女兒並說明情形。家屬安排計程車載他返家，家屬對熱心民眾即時通報，及警方迅速伸援深表感謝，肯定警方守護民眾安全的積極作為。

大雅警分局表示，家中如有年長者或疑似失智親屬，應多加關懷並留意其日常動向，可在衣物或隨身物品放置聯絡資訊，以利不慎走失時能迅速聯繫家屬，共同守護長者安全，讓長者能盡早平安返家。