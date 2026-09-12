快訊

「拜金女」門檻再降？點鹹酥雞235元被嫌太多…友1句話她氣到自己買單

MLB／釀酒人20：0打爆紅人還戲弄對手 外野手菜鳥美技連裁判都騙了

道歉捐薪仍被罵翻！清大教授周卓煇「這原因」力挺高為元

聽新聞
0:00 / 0:00

失智男騎車誤上國道？熱心民眾見他走路肩急載往派出所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原一名66歲男子有輕微失智，他前天走在國道四號台中路段路肩，熱心駕駛看見將他載到派出所求助，男子自稱騎機車要回家，騎到車不見，警方通知家屬帶他回家，化解他在國道上步行危機。

豐原區一名男子前天下午返家途中迷路誤闖國道四號，熱心民眾開車經過發現，立即上前關心並將他安全載到大雅警分局潭北派出所，請求警方協助。

大雅分局潭北派出所警員王嘉駿值班時，見民眾帶著男子進入派出所內報案，耐心安撫男子情緒，詳細詢問他身分及行經過程。男子有輕微失智跡象，自稱原本騎車外出，返家途中突然忘記回家的路，後來不知為何走上國道，途中遇熱心民眾協助，順利脫離險境。

警員檢視男子身體狀況，確認並無明顯外傷後，聯繫他女兒並說明情形。家屬安排計程車載他返家，家屬對熱心民眾即時通報，及警方迅速伸援深表感謝，肯定警方守護民眾安全的積極作為。

大雅警分局表示，家中如有年長者或疑似失智親屬，應多加關懷並留意其日常動向，可在衣物或隨身物品放置聯絡資訊，以利不慎走失時能迅速聯繫家屬，共同守護長者安全，讓長者能盡早平安返家。

豐原區一名失智男子返家途中迷失方向誤闖國道四號，熱心民眾開車見狀立即上前關心，將他載到大雅警分局潭北派出所，請求警方協助。圖／警方提供
豐原區一名失智男子返家途中迷失方向誤闖國道四號，熱心民眾開車見狀立即上前關心，將他載到大雅警分局潭北派出所，請求警方協助。圖／警方提供

國道 失智 豐原

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中7旬男陷網戀欲匯30萬 警銀聯手當場撥電話拆穿騙局

影／夜衝武嶺出事！18歲男大生騎機車撞護欄 墜橋6公尺意識不清

打離婚官司保護令未下！陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手正臉」

影／租車行業者供車給詐團騙124人逾5200萬 還提供假合約誤導南警偵辦

相關新聞

男逛高雄3C店「0元購」 推車暗搜刮產品店家氣炸

高雄市楠梓區一家3C商家遇竊遭，店方發現商品短少，調監視影像發現，1名男子推著推車進店，竟趁店員不注意，暗地把看中的商品一件件放進推車，最後推著「戰利品」直接離開。店家直稱被「0元購」，氣得在社群平台公開提醒其他業者提高警覺。

失智男騎車誤上國道？熱心民眾見他走路肩急載往派出所

台中豐原一名66歲男子有輕微失智，他前天走在國道四號台中路段路肩，熱心駕駛看見將他載到派出所求助，男子自稱騎機車要回家，騎到車不見，警方通知家屬帶他回家，化解他在國道上步行危機。

影／抓過還敢飆！新北警破五股飆車逮17人 6名累犯遭裁定定期報到

新北市警局持續強力打擊危險駕車行為，日前成功偵破五股地區集體飆車案件。警方掌握17名涉案人員並全數追查到案，全案報請新北地檢署群股檢察官指揮偵辦。經檢察官複訊後，拘提到案者分別諭知1萬至2萬元交保；其中6名反覆涉案者，更遭檢察官命令每週至指定處所報到，為期2個月，展現警檢聯合嚴懲危駕的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。