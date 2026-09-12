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下藥案檢驗出爐…蘇一峰揭FM2特徵：不可能不認得 你當大家白癡嗎？
新北市淡水區陳姓藥師涉嫌對工讀女大生下藥案，他誆稱是在受害者水壺投入過期藥物，否認是俗稱強暴藥丸的FM2。不過，根據東森新聞報導，檢驗結果確認是FM2。對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，FM2外觀特徵明顯，專業的藥師不可能不認得。
蘇一峰說，女大生喝水後出現頭暈、意識模糊等症狀，經檢驗後發現，確認為FM2。而FM2是藥效最強的BZD類，4分之1顆就能睡倒成年男性，長效持續昏睡1天，還抑制海馬迴神經形成記憶，中間發生了什麼事，自己完全不記得。
尤其FM2外觀特徵明顯，「白色小圓藥，中間有十字刻痕，還有刻字2」，蘇一峰表示，專業的藥師不可能不認得，但藥師說只是開玩笑、卻用強暴藥丸FM2 ，「你當大家白癡嗎？」
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