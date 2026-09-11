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台灣嬤德國機場昏倒留2歲童 德兒少局與駐處接力安置

中央社／ 柏林11日專電

帶幼童出國，唯一同行成年照顧者突然重病怎麼辦？一名台灣婦人日前帶約2歲孫女在德國法蘭克福機場轉機時突然昏倒送醫，德國警方原依程序啟動兒少保護，最後經家屬授權及德方同意，由駐法蘭克福辦事處安置女童。

這名台灣婦人獨自帶著約2歲孫女旅行，原定前往英國，途經德國法蘭克福機場轉機時突然身體不適昏倒，隨即被送往當地醫院急救。由於同行唯一成年人突然住院，在台灣及目的地的家人又無法立即趕到，女童一度無人照顧。

中央社接獲消息後向駐法蘭克福辦事處查證，法蘭克福辦事處表示，9日下午約3時接獲法蘭克福機場聯邦警察通報，女童在祖母送醫後，由華航工作人員送至機場警察辦公室。辦事處隨即派員趕往機場，抵達時女童正在大聲哭喊要找阿嬤。

法蘭克福辦事處表示，若遇未成年人因故失去照顧，德國警方依標準程序會通報兒少局，由社工介入處理，並依未成年人安全、監護人意願、兒少局既有資源等個案情況，判斷最適合的安置方式。

法蘭克福辦事處聯繫女童在台父母，並表達提供領事協助及安置意願。德國兒少局考量當晚恐無適合安置年幼女童的處所，且由語言及文化背景熟悉的台灣人照顧較能安撫孩子情緒，在確認親屬關係並取得家屬書面同意後，最終同意將女童交由辦事處安置。

法蘭克福辦事處說明，駐外館處可提供領事協助、聯繫在台家屬，但不能逕自決定將未成年人帶走；若案件涉及監護權或照顧能力爭議，還可能須由德國法院介入。

參與僑界協助的德國中區台灣協會會長傅佩芬表示，女童經德方社工完成安置程序後離開機場，由法蘭克福辦事處接手照顧；到了陌生環境的女童仍因想念祖母而哭泣，目前由辦事處處長羅美舜與家人陪伴安置。

傅佩芬認為，這類情況雖罕見，卻讓旅居海外的台灣人感同身受，也不免想到若類似意外發生在自己或家人身上，在語言不通、親友又無法立即趕到的情況下，該向誰求助。

她表示，這次除法蘭克福辦事處緊急介入，當地台灣僑界也迅速動員協助，希望讓突然與祖母分離的孩子在陌生環境中有人陪伴，不讓任何一個台灣人在海外孤單無助。

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