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3間鄰戶遭殃…台南連棟民宅3樓鐵皮加蓋竄火舌 急出動27車80人撲滅
台南南區國民路165巷弄內一棟2樓鋼筋混凝土、3樓鐵皮加蓋連棟民宅今傍晚5時許傳出火警，消防局據報住宅3樓有火煙竄出，雄雄火勢迅速延燒，消防局調派大批人車趕往滅火，抵達現場後，發現起火戶3樓雜物起火，火勢延燒隔壁3戶，消防人員出水搶救，約半小時撲滅火勢，幸無人傷受傷受困。
消防局指出，傍晚5時07分受理報案，出動27車、警消59人、役男1人及義消20人趕往火場，立即出水搶救，5時36分火勢控制，5時39分火勢撲滅。
據調查，消防局接獲民眾報案住宅3樓有火煙竄出，抵達現場後，發現起火戶燃燒3樓雜物，屋內陳設付之一炬，大火延燒左右鄰戶共3戶，包括左右鄰戶3樓雜物及天花板等。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。
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