3間鄰戶遭殃…台南連棟民宅3樓鐵皮加蓋竄火舌 急出動27車80人撲滅

台中顧姓女子今中午開車經南屯區轉彎疑未注意，直接朝走在行人穿越道的洪姓父女撞上，車頭撞擊2人時發出「碰！」一聲，2人一度雙腳離地，向車頭趴臥往後推行，所幸汽車馬上煞停才沒釀成大禍，但父女2人受到驚嚇，一旁路人也目擊驚險一幕，警方獲報釐清肇責中。

2026-09-11 15:14