影／夜衝武嶺出事！18歲男大生騎機車撞護欄 墜橋6公尺意識不清

昨晚才夜衝武嶺，今天上午返程卻發生驚險車禍！中部某國立大學18歲李姓大一男生，與同學騎機車下山，行經南投縣國姓鄉國姓路、長北路口時，疑似超越前方小貨車，遇小貨車左轉發生碰撞，機車撞上護欄後，李男連人帶車墜落約6公尺橋下，消防人員趕抵時他已意識不清，經救援後緊急送醫。

南投縣消防局今天上午9時27分接獲報案，指國姓鄉有騎士摔落橋下，初步獲報墜落高度約2公尺，國姓消防分隊立即出動3輛車、6名人員前往救援。

消防人員抵達後發現，李男實際墜落高度約6公尺，仰躺在橋下且意識不清。消防人員先評估現場環境及傷勢，以頸圈、長背板進行頸椎固定，再利用雙節梯、省力滑輪組及籃式擔架，將李男從約6公尺深的橋下搬運至路面，隨後由救護車送醫救治。

據了解，李男就讀中部某國立大學，昨晚與多名同學分別騎機車上合歡山武嶺，今天上午下山返程，原本計畫經國姓、台中一帶再往苗栗方向行駛。一行人騎至國姓路、長北路口時，李男疑似從左側超越前方小貨車，沒想到小貨車正要左轉，雙方發生碰撞。

撞擊後，李男騎乘的機車撞向路旁護欄嚴重毀損，李男則被撞擊力道彈出，墜落橋下約6公尺處。詳細肇事原因及雙方行車狀況，仍待警方進一步調查釐清。

南投縣消防局表示，長途騎乘機車前應充分休息，尤其夜間長途騎乘後隔日返程，更應注意精神及注意力狀況；若感到精神不濟或注意力下降，應立即找安全地點停車休息，切勿勉強上路。若發生交通事故，也應立即撥打119求助。

李姓男大生機車衝撞護欄嚴重毀損，人則摔落6公尺深橋下重傷。圖／南投縣消防局提供

李姓男大生昨晚夜衝武嶺，今天上午返程發生車禍，撞上護欄後墜落約6公尺橋下。圖／南投縣消防局提供