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空軍志航基地驚傳地下油堡起火 包商人員墜地OHCA搶救仍垂危

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

空軍台東志航基地今天下午發生意外事故！基地內陸軍後勤指揮部所屬地下油堡發生火警，一名60多歲張姓包商人員處理油槽內剩餘油料時，不慎發生火警並墜落約12公尺深的油槽內，當場失去呼吸、心跳（OHCA），經送往台東馬偕紀念醫院搶救後恢復自主循環，但全身約90%燒燙傷，情況仍相當危急。

台東縣消防局獲報後，立即出動消防車、救護車趕往志航基地搶救，不過消防人員抵達前，基地內人員已先行控制火勢，並將墜落油槽內的張男救出，隨後由救護車送往台東馬偕醫院急救。

台東馬偕醫院表示，張男送抵醫院前已呈OHCA，經急救後恢復自主循環，但因全身約90%燒燙傷，目前仍在搶救，生命徵象相當危險。

軍方表示，這起事故發生在陸軍後勤指揮部所屬單位，張姓包商人員當時正在處理油槽內剩餘油料，不慎發生火警，後續詳細事故原因及經過，將由陸軍統一對外說明。

空軍台東志航基地今天下午冒出黑煙，基地內傳出地下油堡起火事故，詳細原因仍待軍方釐清。記者尤聰光／翻攝
空軍台東志航基地今天下午冒出黑煙，基地內傳出地下油堡起火事故，詳細原因仍待軍方釐清。記者尤聰光／翻攝

台東志航基地 OHCA

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