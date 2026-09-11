六旬男騎機車十多公里到彰化田尾鄉偷電線 當場被逮

彰化縣陳姓男子騎機車到田尾鄉偷竊農業電線，被路過民眾發現形跡可疑，報警當場逮捕，並查扣電線3.67公斤，依竊盜罪移送偵辦。

據了解，年約60歲陳男昨騎機車從二林一帶，沿農路騎到田尾鄉較偏遠農村，當時中午人車稀少，他見周邊和農舍四下無人，動手偷竊電燈照明及農機具需要的電纜線，當他拉扯和綑綁電線時被路過民眾發現可疑而報警，員警趕到人贓俱獲，詢問後依竊盜罪嫌移送偵辦。

北斗警分局長楊志源今表示，工地、空屋、倉庫等場所若存放電線、金屬材料或其它貴重物品，民眾應加強關閉門窗、加設圍籬和打開照明設備，並妥善保管財物以降低宵小覬覦，警方也對會積極偵辦竊案，同時透過巡邏、查訪及監視器等方式強化轄區治安防護。