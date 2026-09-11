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男子疑勒死拎貓屍閒逛拱天宮街道 熱心店家搶貓屍報警

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮知名的白沙屯拱天宮廟前，昨午一名年過6旬男子，手拎一隻癱軟花貓閒逛，附近店家見狀懷疑有虐貓行徑上前阻止，但熱心老闆娘搶過貓隻查看時，發現貓早已斷氣，隨即報警處理；縣動防所表示，初步查證該男扼殺貓隻行為屬實，恐涉2年以下有期徒刑。

通霄警分局指出，昨（10）日下午4點50分左右接獲民眾報案，稱於通霄鎮拱天宮前發現一名男子攜帶已死亡貓隻，疑有不當傷害動物情事。警方獲報後立即派員到場處理，並同步調閱周邊監視器、訪查相關人員，迅速查明涉案林姓男子（65歲）身分，隨即將其帶返派出所調查。

經警方初步調查，林男疑因不滿貓隻夜間叫聲影響休息，涉嫌以不當方式致貓隻死亡。警方已完成相關證人及林男詢問筆錄，並調閱沿線監視器等相關事證，全案將依違反動物保護法相關規定依法偵辦；另同步聯繫苗栗縣動物保護防疫所，由該所就貓隻死亡原因進一步檢驗，並依權責辦理相關行政裁罰事宜。

動防所表示，本案林男坦承犯行，罪證確鑿，恐涉動保法第25條「致動物重傷或非法宰殺貓狗者」處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

現場有熱心老闆娘從林男手中搶過貓隻查看時，發現貓早已斷氣，隨即報警處理。圖／民眾提供
現場有熱心老闆娘從林男手中搶過貓隻查看時，發現貓早已斷氣，隨即報警處理。圖／民眾提供

苗栗 拱天宮

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