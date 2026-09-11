台中驚險車禍！父女走行穿線慘遭車撞 一度腳騰空、趴引擎蓋

台中顧姓女子今中午開車經南屯區轉彎疑未注意，直接朝走在行人穿越道的洪姓父女撞上，車頭撞擊2人時發出「碰！」一聲，2人一度雙腳離地，向車頭趴臥往後推行，所幸汽車馬上煞停才沒釀成大禍，但父女2人受到驚嚇，一旁路人也目擊驚險一幕，警方獲報釐清肇責中。

台中第四分局上午11點多獲報，南屯區大昌街、大墩十二街有車禍，經查顧姓女子（40歲）開車沿大昌街要左轉，洪姓父女則走在行人穿越道上經過大墩十二街。

顧女疑似左轉時未注意，車頭直接往走到路中央的洪姓父女撞上，2人驚見1輛休旅車迎面而來，但已經來不及閃避，當場就遭車輛撞上並發出「碰！」一聲巨響，甚至因撞擊力趴臥車頭、雙腳離地，被往後推了幾公尺，所幸顧女馬上煞停，2人這才站穩腳步。

但行經馬路遭突如其來衝撞，洪姓父女受到極大驚嚇，警方獲報到場對顧施以呼氣酒測值為0，車上也無違禁物排除毒駕，現已調閱周邊監視器等釐清肇事責任。