中壢分局亦深入轄內各級學校辦理交通安全教育。圖：警方提供

9月為全國交通安全月，今(115)年以「守護機車安全、延續停讓文化」為主題，桃園市中壢警分局配合交通部交通安全月政策，透過強化執法及多元宣導作為，持續提升用路人交通安全觀念，共同營造安全友善的交通環境。

桃園市中壢警分局配合交通部交通安全月政策，持續提升用路人交通安全觀念。圖：警方提供

經分析行人事故原因，車輛未依規定停讓行人為主要肇事因素之一。為持續深化駕駛人停讓觀念，中壢分局於9月交通安全月期間規劃執行「車輛不停讓行人」專案執法，加強路口稽查取締力度，針對車輛行經行人穿越道未停讓行人等違規行為依法告發。統計9月1日至9月7日止，共取締125件車輛不停讓行人違規案件，行人交通事故受傷人數計4人，較去年同期8人減少4人，降幅達50%。

此外，中壢地區為桃園市重要交通往來樞紐，車流、人流密集，交通安全議題備受重視。依據交通部道安總動員網站統計資料顯示，115年上半年中壢地區機車傷亡事故計發生5117件，較去年同期6590件，事故件數減少1473件，降幅達22.4%。其中機車事故仍占全般事故大宗，提醒民眾騎乘機車防禦安全駕駛觀念仍有持續精進空間。

除強化執法外，中壢分局亦深入轄內各級學校辦理交通安全教育，透過生動活潑的宣導方式，向學童及青少年傳達正確交通安全觀念，教導如何安全穿越道路、辨識交通號誌及行人路權觀念，期望從小扎根交通安全教育。

此外，考量高齡者為交通事故高風險族群，中壢分局亦結合社區、里鄰活動等場合，統計115年9月迄今已辦理7場次，積極向長者宣導正確用路觀念，提醒穿越道路時應依交通號誌指示通行，避免任意穿越車道。

中壢分局長林鼎泰表示，交通安全需要全民共同參與，尤其中壢地區交通流量大、機車使用率高，更需建立正確用路觀念。警方將持續秉持「執法與宣導並重」原則，透過加強取締車輛不停讓行人違規、深化校園交通安全教育及高齡者交通安全宣導等措施，全力守護用路人生命安全。

林鼎泰也呼籲駕駛人，行經路口務必減速慢行、停讓行人，機車騎士應養成防禦駕駛觀念並遵守交通規則，共同落實「守護機車安全、延續停讓文化」理念，攜手打造更安全、更友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警交通安全月加強執法 不停讓行人1周取締125件