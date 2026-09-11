快訊

台積電收低40元拉低指數下跌755點 金融撐盤擋不住大盤層下探月線

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢警交通安全月加強執法 不停讓行人1周取締125件

桃園電子報／ 桃園電子報

S 26984491
中壢分局亦深入轄內各級學校辦理交通安全教育。圖：警方提供

9月為全國交通安全月，今(115)年以「守護機車安全、延續停讓文化」為主題，桃園市中壢警分局配合交通部交通安全月政策，透過強化執法及多元宣導作為，持續提升用路人交通安全觀念，共同營造安全友善的交通環境。

S 26984489
桃園市中壢警分局配合交通部交通安全月政策，持續提升用路人交通安全觀念。圖：警方提供

經分析行人事故原因，車輛未依規定停讓行人為主要肇事因素之一。為持續深化駕駛人停讓觀念，中壢分局於9月交通安全月期間規劃執行「車輛不停讓行人」專案執法，加強路口稽查取締力度，針對車輛行經行人穿越道未停讓行人等違規行為依法告發。統計9月1日至9月7日止，共取締125件車輛不停讓行人違規案件，行人交通事故受傷人數計4人，較去年同期8人減少4人，降幅達50%。

此外，中壢地區為桃園市重要交通往來樞紐，車流、人流密集，交通安全議題備受重視。依據交通部道安總動員網站統計資料顯示，115年上半年中壢地區機車傷亡事故計發生5117件，較去年同期6590件，事故件數減少1473件，降幅達22.4%。其中機車事故仍占全般事故大宗，提醒民眾騎乘機車防禦安全駕駛觀念仍有持續精進空間。

除強化執法外，中壢分局亦深入轄內各級學校辦理交通安全教育，透過生動活潑的宣導方式，向學童及青少年傳達正確交通安全觀念，教導如何安全穿越道路、辨識交通號誌及行人路權觀念，期望從小扎根交通安全教育。

此外，考量高齡者為交通事故高風險族群，中壢分局亦結合社區、里鄰活動等場合，統計115年9月迄今已辦理7場次，積極向長者宣導正確用路觀念，提醒穿越道路時應依交通號誌指示通行，避免任意穿越車道。

中壢分局長林鼎泰表示，交通安全需要全民共同參與，尤其中壢地區交通流量大、機車使用率高，更需建立正確用路觀念。警方將持續秉持「執法與宣導並重」原則，透過加強取締車輛不停讓行人違規、深化校園交通安全教育及高齡者交通安全宣導等措施，全力守護用路人生命安全。

林鼎泰也呼籲駕駛人，行經路口務必減速慢行、停讓行人，機車騎士應養成防禦駕駛觀念並遵守交通規則，共同落實「守護機車安全、延續停讓文化」理念，攜手打造更安全、更友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警交通安全月加強執法 不停讓行人1周取締125件

中壢 行人 執法 交通安全

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃警前進水美國小宣導交通安全 學童體驗大車駕駛視線死角

彰化機車騎士死亡半年減13人 邀王彩樺任交安大使宣傳停讓保平安

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

全家攜手靖娟基金會深化交安教育　全台4,500店舖加入「停讓行人」宣導「小偵探養成班」教材開放全台國小申請

相關新聞

驚險影像曝！轎車閃避前方自行車變換車道與軍卡碰撞釀3傷

台中市外埔區甲埔大道今天發生驚險車禍，撞擊過程畫面被後方車輛行車記錄器拍下；一名女子開車為閃避前方自行車，變換車道時與同向行駛的軍用卡車碰撞，再撞向對向2輛轎車，造成3人受傷送醫，詳細肇事原因由警方調查中。

彰化4歲孩哭喊疑虐童？警查原是不願上學遭「愛的小手」管教

網路社群傳出彰化市大埔路昨天早上發生疑似不當管教案件，彰化警分局派員前往查處，獲知是當時有聽聞小孩哭聲，警方找到幼童母親，表示是因4歲兒子因不願意去上學，才持愛的小手施以管教，導致兒子情緒失控哭喊，縣府社會處派員訪視，將持續追蹤關心。

年度限定苑裡鬼門關夜市才開張 醋男砸毀妻招牌還傷人

一年只開一晚的苗栗苑裡鬼門關夜市昨熱鬧登場，許多攤商從下午2點起陸續進駐；未料，轄區苑裡分駐所於傍晚5點接獲報案，稱天下路一處果汁攤位發生糾紛，有男子持鐵棍砸招牌傷人。

影／抽菸不慎失火？新竹民宅火警6人獲救 1行動不便男子嗆死

新竹市東區民主路一棟5層樓建物昨晚8時54分發生火警，消防人員獲報趕抵，立刻布水線入室查看，陸續將4樓、5樓住戶共6人救出，意識皆清楚，但在二樓起火房間內發現68歲行動不便的劉姓男子失去生命跡象，送醫不治。消防人員初步調查，火警疑似為劉男抽菸不慎引起，細節仍待調查釐清。

台中上班時間驚險車禍！軍用卡車與3轎車碰撞3人受傷

台中市大甲區甲埔大道今天早上7點多上班時間發生車禍，一輛軍用卡車與一輛轎車碰撞後，波及另2輛轎車，其中一輛轎車嚴重毀損，3人受傷送醫，軍方人員立即下車在現場協助指揮交通，肇事原因由警方調查中。

花蓮警分局傳槍響！警員倒臥停車棚送醫不治 4年前同一地也曾留憾事

花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚備勤期間，被發現倒臥分局後方停車棚矮牆邊，滿頭是血，同事雖緊急送醫搶救，仍告不治。警方初步了解，無外力因素，因陳姓警員近日傳出有感情問題，警方還在調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。