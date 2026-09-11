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驚險影像曝！轎車閃避前方自行車變換車道與軍卡碰撞釀3傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔區甲埔大道今天發生驚險車禍，撞擊過程畫面被後方車輛行車記錄器拍下；一名女子開車為閃避前方自行車，變換車道時與同向行駛的軍用卡車碰撞，再撞向對向2輛轎車，造成3人受傷送醫，詳細肇事原因由警方調查中。

大甲警分局表示，今天早上7時33分，在台中市外埔區甲埔大道車禍，65歲謝姓女子駕駛轎車沿甲埔大道外側車道往大甲方向行駛，欲閃避前方自行車，由外側車道向左變換至內側車道，與同向行駛於內側車道之軍用車輛，38歲林姓男子駕駛車輛發生碰撞，再撞擊對向2輛轎車，分別是29歲蔡女和38歲陳男駕駛，經檢測駕駛均無酒、毒駕情事，車禍致謝女、蔡女及陳男手腳擦挫傷分送光田及大甲李綜合醫院救治，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查分析釐清。

大甲分局呼籲，駕駛人行車應遵守交通規則，以免危及自身及其他用路人安全，共同維護道路交通秩序。

台中市外埔區甲埔大道今天早上發生車禍，3人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市外埔區甲埔大道今天早上發生車禍，3人受傷。記者游振昇／翻攝

台中市外埔區甲埔大道今天早上發生車禍，3人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市外埔區甲埔大道今天早上發生車禍，3人受傷。記者游振昇／翻攝

自行車 台中市 車禍

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