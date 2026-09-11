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彰化4歲孩哭喊疑虐童？警查原是不願上學遭「愛的小手」管教

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

網路社群傳出彰化市大埔路昨天早上發生疑似不當管教案件，彰化警分局派員前往查處，獲知是當時有聽聞小孩哭聲，警方找到幼童母親，表示是因4歲兒子因不願意去上學，才持愛的小手施以管教，導致兒子情緒失控哭喊，縣府社會處派員訪視，將持續追蹤關心。

社會處表示，經查是這位母親為照顧學齡前兒少的特殊需求所衍生的事件，社會處接獲通報已立即指派社工進行關懷訪視，同理家庭照顧壓力及確認兒少人身安全，後續將提供相關親職教育及育兒指導資源給予協助，並持續關心兒童身心發展狀況。

警方表示，有民眾昨天早上在社群平台Threads，發布疑似兒童遭不當管教的側錄影像，有小孩哭聲，員警獲報後立即前往現場查處，該戶無人應門，無人在家，經訪查鄰居，表示當時有聽聞小孩哭聲，但未遇影像中相關人等。

員警持續追查，被指稱的是租戶，當時哭聲的幼童目前就讀彰化市幼兒園，派員前往幼兒園了解幼童身體狀況，經檢視正常，没有明顯外傷。

警方再聯繫幼童34歲的母親，稱她4歲的兒子早上因不願意去上學，才持愛的小手施以管教，導致兒子情緒失控哭喊，最後還是將他送到幼兒園上學，經確認為親子管教問題所致，無傷害等家暴行為，已通報縣府社會處，並會同社工師對該案母子訪視。

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網路社群傳出彰化市大埔路昨天早上發生疑似不當管教案件，彰化警分局派員前往查處，是因小孩不願意去上學，才持愛的小手施以管教，導致兒子情緒失控哭喊。圖／民眾提供
網路社群傳出彰化市大埔路昨天早上發生疑似不當管教案件，彰化警分局派員前往查處，是因小孩不願意去上學，才持愛的小手施以管教，導致兒子情緒失控哭喊。圖／民眾提供

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