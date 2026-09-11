聽新聞
0:00 / 0:00
年度限定苑裡鬼門關夜市才開張 醋男砸毀妻招牌還傷人
一年只開一晚的苗栗苑裡鬼門關夜市昨熱鬧登場，許多攤商從下午2點起陸續進駐；未料，轄區苑裡分駐所於傍晚5點接獲報案，稱天下路一處果汁攤位發生糾紛，有男子持鐵棍砸招牌傷人。
經警方到場了解，49歲湯姓男子與41歲林姓女子為夫妻，因感情不佳正在打離婚官司。雙方分別於天下路擺設普渡大夜市攤位，相距約100公尺，湯男因不滿林女與其前員工廖姓男子共同擺攤，持洋傘鋁架砸毀林女經營的西瓜汁攤位，造成招牌毀損，林女還被飛濺的招牌碎片砸中致額頭受傷，隨後湯男即與廖男更當街發生肢體衝突。
警方現場蒐集相關事證後，依現行犯逮捕湯男及廖男，全案依毀損、傷害及家庭暴力防治法等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。
通霄分局呼籲，民眾遇有感情或家庭糾紛時，應保持冷靜，切勿採取暴力行為，以免觸法；警方對於任何違法行為均將依法究辦，切勿心存僥倖。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。