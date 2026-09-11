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影／抽菸不慎失火？新竹民宅火警6人獲救 1行動不便男子嗆死

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市東區民主路一棟5層樓建物昨晚8時54分發生火警，消防人員獲報趕抵，立刻布水線入室查看，陸續將4樓、5樓住戶共6人救出，意識皆清楚，但在二樓起火房間內發現68歲行動不便的劉姓男子失去生命跡象，送醫不治。消防人員初步調查，火警疑似為劉男抽菸不慎引起，細節仍待調查釐清。

新竹市消防局指出，昨晚8時54分受理報案，立刻派遣14車36人趕往現場，於8時58分到場，現場為5層樓建築物，1樓是服飾店，2至5樓為住宅，現場為一級火警，立刻布一線入室查看。

消防局說，火勢於9時03分控制，9時07分撲滅，消防人員在二樓發現行動不便的劉男失去生命跡象，另將4樓、5樓住戶4女2男共6人救出，6人意識清楚，現場燃燒面積5平方公尺，另有床墊及家具遭燃燒，初步財損估計約1萬元。

消防人員初步推測，起火原因疑與抽菸不慎引起。死者劉男的家人也表示，劉男有明顯菸癮，但詳細起火原因與事發經過仍待調查釐清。

消防局說，火勢於21時03分控制，21時07分撲滅，消防人員將4樓、5樓住戶4女2男共6人救出，6人意識清楚。圖／新竹市消防局提供
消防局說，火勢於21時03分控制，21時07分撲滅，消防人員將4樓、5樓住戶4女2男共6人救出，6人意識清楚。圖／新竹市消防局提供

新竹市東區民主路一棟5層樓建物昨晚20時54分發生火警，消防人員獲報趕抵，立刻布水線入室查看，陸續將4樓、5樓住戶共6人救出。圖／新竹市消防局提供
新竹市東區民主路一棟5層樓建物昨晚20時54分發生火警，消防人員獲報趕抵，立刻布水線入室查看，陸續將4樓、5樓住戶共6人救出。圖／新竹市消防局提供

抽菸 新竹 消防人員

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