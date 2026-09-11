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台中上班時間驚險車禍！軍用卡車與3轎車碰撞3人受傷
台中市大甲區甲埔大道今天早上7點多上班時間發生車禍，一輛軍用卡車與一輛轎車碰撞後，波及另2輛轎車，其中一輛轎車嚴重毀損，3人受傷送醫，軍方人員立即下車在現場協助指揮交通，肇事原因由警方調查中。
台中市消防局今天早上7時17分獲報，大甲區甲埔大道一號橋附近車禍需救護，據報現場有一名駕駛受困，立即派遣大甲及外埔分隊，出動5車11人前往搶救。
消防隊員到場回報，據了解，陸軍一輛軍用卡車前往採買，於返隊途中與一輛轎車相撞，並波及2輛轎車，軍方人員均無受傷，另3輛轎車有3名傷者，2女一男都送醫。
一男一女由大甲光田醫院救護車送往大甲光田醫院救治，另一名女性傷者由大甲李綜合醫院救護車送往大甲李綜合醫院救治。28歲女子送到醫院時頸部疼痛，雙膝鈍傷，照X光後已自行出院。
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