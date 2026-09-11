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花蓮警分局傳槍響！警員倒臥停車棚送醫不治 4年前同一地也曾留憾事

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚備勤期間，被發現倒臥分局後方停車棚矮牆邊，滿頭是血，同事雖緊急送醫搶救，仍告不治。警方初步了解，無外力因素，因陳姓警員近日傳出有感情問題，警方還在調查釐清。

軒轅派出所員警昨晚8時14分聽到後方停車棚傳出槍響，趕往查看，發現陳姓警員倒臥血泊中，頭部受到重創，立即通知救護車將陳送往花蓮慈濟醫院搶救，但因傷勢嚴重，晚間10時許宣告不治。

事發生，警方第一時間封鎖現場，由鑑識人員採證，並調查陳員勤務及個人狀況，縣警局長范織坤也到分局了解狀況；縣長徐榛蔚預計今天上午10時赴分局關切。

據了解，警方初步調查，陳員最近感情不太順利，是否與此有關，還在調查釐清。

陳員倒臥地點於4年前6月15日也曾發生警員開槍案件，當時是一名25歲林姓警員，下午值完巡邏勤務，3時55分在同一地點發生憾事。

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花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方拉起封鎖線調查。圖／民眾提供
花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方拉起封鎖線調查。圖／民眾提供
花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方已拉起封鎖線調查。記者王燕華／攝影
花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方已拉起封鎖線調查。記者王燕華／攝影

花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方已拉起封鎖線調查。記者王燕華／攝影
花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚在分局後方停車棚旁空地開槍後倒地，警方已拉起封鎖線調查。記者王燕華／攝影

槍響 花蓮 救護車 派出所

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