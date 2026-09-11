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花蓮警分局傳槍響！警員倒臥停車棚送醫不治 4年前同一地也曾留憾事
花蓮警分局軒轅派出所一名陳姓警員昨晚備勤期間，被發現倒臥分局後方停車棚矮牆邊，滿頭是血，同事雖緊急送醫搶救，仍告不治。警方初步了解，無外力因素，因陳姓警員近日傳出有感情問題，警方還在調查釐清。
軒轅派出所員警昨晚8時14分聽到後方停車棚傳出槍響，趕往查看，發現陳姓警員倒臥血泊中，頭部受到重創，立即通知救護車將陳送往花蓮慈濟醫院搶救，但因傷勢嚴重，晚間10時許宣告不治。
事發生，警方第一時間封鎖現場，由鑑識人員採證，並調查陳員勤務及個人狀況，縣警局長范織坤也到分局了解狀況；縣長徐榛蔚預計今天上午10時赴分局關切。
據了解，警方初步調查，陳員最近感情不太順利，是否與此有關，還在調查釐清。
陳員倒臥地點於4年前6月15日也曾發生警員開槍案件，當時是一名25歲林姓警員，下午值完巡邏勤務，3時55分在同一地點發生憾事。
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